UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Без ботоксу і складних процедур. Як швидко прибрати зморшки з підборіддя

Як позбутись зморшків на підборідді (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Зморшки на підборідді можуть виникати через надмірну міміку. Тому варто стежити за своїми реакціями і старатись, аби емоції не надто активно відбивались на обличчі. Втім, щоб позбутись зморшків на підборідді не обов'язково колоти ботокс чи робити інші складні косметичні процедури. Для цього достатньо виконувати певні масажні рухи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію косметолога Ольги Позднякової в Instagram.

Чому на підборідді з'являються зморшки

"Підтискаєте підборіддя протягом дня, реагуєте саме підборіддям і часом навіть не помічаєте ці звичні рухи? Спазмоване підборіддя деформує наше обличчя
і робить його непропорційним. Носогубки, брилі, заломи на підборідді, опущення тканин - усьому виною може бути саме підборіддя в гіпертонусі", - каже косметолог.

Вона радить простими рухами розслабляти м’яз, прибрати заломи на підборідді, зробити тканини м’якими та пластичними.

"Ці прийоми можна робити через день або тоді, коли відчуваєте, що треба розслабити підборіддя", - говорить Позднякова.

Як позбутись зморшків на підборідді

"Щоб позбутись зморшків на підборідді і профілактувати їх появу, треба розслабляти м'яз. Витягуйте його глибокими рухами зверху донизу. Рухи мають бути глибокими і проникаючими. Можна м'яз взяти у вигляді складки, як показано на відео, перетерти по всій зоні, а тоді витягнути його", - радить Позднякова.

Потім масажним рухом розтягніть м'яз і зніміть спазм. Тоді рухайтесь від підборіддя до вух, а тоді опустіться вниз. 

Також вона радить до цієї вправи додати тейпування підборіддя.

"І пам’ятайте, що дуже важливо контролювати емоції, міміку і щоб ваше обличчя було не постійно напружене", - наголошує косметолог.

Читайте РБК-Україна в Google News
Косметологія