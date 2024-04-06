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Без ботокса и сложных процедур. Как быстро убрать морщинки с подбородка

Как избавиться от морщины на подбородке (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Морщины на подбородке могут возникать из-за чрезмерной мимики. Поэтому следует следить за своими реакциями и стараться, чтобы эмоции не слишком активно отражались на лице. Однако, чтобы избавиться от морщин на подбородке, не обязательно колоть ботокс или делать другие сложные косметические процедуры. Для этого достаточно делать определенные массажные движения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию косметолога Ольги Поздняковой в Instagram.

Почему на подбородке появляются морщинки

"Поджимаете подбородок в течение дня, реагируете именно подбородком и порой даже не замечаете эти привычные движения? Спазмированный подбородок деформирует наше лицо и делает его непропорциональным. Носогубки, глыбы, изломы на подбородке, опущение тканей - всему виной может быть именно подбородок в гипертонусе", - говорит косметолог.

Она советует простыми движениями расслаблять мышцу, убрать изломы на подбородке, сделать ткани мягкими и пластичными.

"Эти приемы можно делать через день или тогда, когда чувствуете, что нужно расслабить подбородок", - говорит Позднякова.

Как избавиться от морщин на подбородке

"Чтобы избавиться от морщин на подбородке и профилактировать их появление, нужно расслаблять мышцу. Вытягивайте ее глубокими движениями сверху вниз. Движения должны быть глубокими и проникающими. Можно мышцу взять в виде складки, как показано на видео, перетереть по всей зоне, а потом вытянуть мышцу", - советует Позднякова.

Затем массирующим движением растяните мышцу и снимите спазм. Тогда двигайтесь от подбородка к ушам, а затем опуститесь вниз.

Также она советует к этому упражнению добавить тейпирование подбородка.

"И помните, что очень важно контролировать эмоции, мимику и чтобы ваше лицо было не постоянно напряжено", - подчеркивает косметолог.

 

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Косметология