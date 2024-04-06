Без ботокса и сложных процедур. Как быстро убрать морщинки с подбородка

Почему на подбородке появляются морщинки

"Поджимаете подбородок в течение дня, реагируете именно подбородком и порой даже не замечаете эти привычные движения? Спазмированный подбородок деформирует наше лицо и делает его непропорциональным. Носогубки, глыбы, изломы на подбородке, опущение тканей - всему виной может быть именно подбородок в гипертонусе", - говорит косметолог.

Она советует простыми движениями расслаблять мышцу, убрать изломы на подбородке, сделать ткани мягкими и пластичными.

"Эти приемы можно делать через день или тогда, когда чувствуете, что нужно расслабить подбородок", - говорит Позднякова.

Как избавиться от морщин на подбородке

"Чтобы избавиться от морщин на подбородке и профилактировать их появление, нужно расслаблять мышцу. Вытягивайте ее глубокими движениями сверху вниз. Движения должны быть глубокими и проникающими. Можно мышцу взять в виде складки, как показано на видео, перетереть по всей зоне, а потом вытянуть мышцу", - советует Позднякова.

Затем массирующим движением растяните мышцу и снимите спазм. Тогда двигайтесь от подбородка к ушам, а затем опуститесь вниз.

Также она советует к этому упражнению добавить тейпирование подбородка.

"И помните, что очень важно контролировать эмоции, мимику и чтобы ваше лицо было не постоянно напряжено", - подчеркивает косметолог.