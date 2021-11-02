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Борщовой набор снова подорожал: какие овощи взлетели в цене

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Вторник 02 ноября 2021 10:51
Борщовой набор снова подорожал: какие овощи взлетели в цене В Украине подорожал борщовой набор (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине набор продуктов на самое популярное первое блюдо снова подорожал. Как отмечают экономисты, цена овощей на борщовый набор взлетела более чем на 5%.

Об этом говорят данные Офиса эффективного регулирования.

По словам экспертов, средняя стоимость кастрюли борща на четыре порции в октябре составила более 65 гривен. Больше всего в середине осени подорожала свекла, капуста и морковь.

Стоит отметить, что в цене упал картофель. Стоимость этого популярного овоща в октябре снизилась на 10%.

По сравнению с ценами на картофель в прошлом году, в этом году килограмм в октябре стоил около 7,5 гривны. Эксперты отмечают, что снижение цены на картофель в середине осени – сезонное явление.

Однако, значительно подорожания картофеля до конца 2021 года аграрии не прогнозируют, так как в Украине в этом году собрали достаточный урожай.

А вот цены на свеклу поднялись по сравнению с прошлым годом ощутимо – на 62%. Морковь подорожала на 35%, а капуста – более чем на 34%. Еще один продукт из борщового набора – свинина, подорожал в среднем на 4,5%.

А вот сметана к борщу тоже опустилась в цене – на 8%.

Стоит отметить, что за последний год сильно выросла цена на лук – почти на 84% и подсолнечное масло – более чем на 50%.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине может взлететь цена на сахар.

А также рассказывали о том, что в Украине подорожает хлеб, но качество его ухудшится.

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