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В Украине подорожает хлеб, а качество ухудшится: какая причина

Новина українською →
Среда 27 октября 2021 15:47
В Украине подорожает хлеб, а качество ухудшится: какая причина Фото: в Украине вырастут цены на хлеб (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине цены на хлеб вырастут в 2022 году, при этом качество продукта будет ниже, чем сейчас. Такая парадоксальная ситуация, учитывая рекордный урожай зерновых в стране, связана с высокой стоимостью зерна в мире.

Об этом рассказали во Всеукраинской ассоциации пекарей в эфире канала "Украина 24".

С целью побольше заработать, отечественные агрохолдинги стали продавать львиную долю зерна за границу. В результате оставшегося в Украине будет не достаточно, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

Отмечается, что мукомолы теперь будут вынуждены делать хлеб из фуражного зерна или покупать пшеницу за рубежом.

В итоге производители станут поднимать цены даже на социальные сорта продуктов. Эксперты прогнозируют, к примеру, что паляница подорожает на 20-30%.

По словам президента ассоциации Юрия Дудченко, хлеб может стать не таким вкусным, как сейчас, и со следующего года украинцы могут покупать продукт из кормовой пшеницы.

"В стране должно гарантированно остаться 3,5 млн тонн пшеницы второго и третьего классов. Мука будет с заниженным хлебопекарным качеством, то есть хлеб может получаться не такой пышный, не такой ароматный, да и не такой он будет вкусный", - сказал эксперт.

Дудченко добавил, что цены на конечный продукт будут выше.

Напомним, перед этим глава Комитета экономистов Украины прогнозировал, что цены на хлеб могут взлететь на 25% до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Украине рекордно подорожало сало, и эксперты назвали причину и объяснили, что будет с ценами дальше.

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