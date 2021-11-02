Борщовий набір знову подорожчав: які овочі злетіли в ціні

В Україні набір продуктів на найпопулярнішу першу страву знову подорожчав. Як відзначають економісти, ціна овочів на борщовий набір злетіла більш ніж на 5%.

За словами експертів, середня вартість каструлі борщу на чотири порції в жовтні склала понад 65 гривень. Найбільше в середині осені подорожчав буряк, капуста і морква.

Варто відзначити, що в ціні впала картопля. Вартість цього популярного овоча в жовтні знизилася на 10%.

У порівнянні з цінами на картоплю минулого року, цього року кілограм у жовтні коштував близько 7,5 гривні. Експерти відзначають, що зниження ціни на картоплю в середині осені - сезонне явище.

Однак, значно подорожчання картоплі до кінця 2021 року аграрії не прогнозують, оскільки в Україні цього року зібрали достатній урожай.

А ось ціни на буряк піднялися в порівнянні з минулим роком відчутно – на 62%. Морква подорожчала на 35%, а капуста – більш ніж на 34%. Ще один продукт з борщового набору - свинина, подорожчав в середньому на 4,5%.

А ось сметана до борщу теж опустилася в ціні - на 8%.

Варто відзначити, що за останній рік сильно зросла ціна на цибулю – майже на 84% і соняшникову олію – більш ніж на 50%.