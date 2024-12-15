Борщ з секретним складником: старовинний рецепт страви від Клопотенка

Борщ можна готувати за різноманітними рецептами - з квасолею, з грибами та навіть з копченими грушами. Цей незвичний інгредієнт робить смак першої страви ще цікавішим.

Про те, як готувати борщ з копченими грушами до Різдва, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Євгена Клопотенка.

Що потрібно для борщу з грушами

Для того, щоб приготувати борщ з копченими грушами, необхідні такі продукти:

вода - 3 л

томатний сік - 200 мл

свинячі ребра - 400-500 г

буряк - 2 шт.

копчені груші - 1-2 шт.

помідори - 2 шт.

качан капусти - 1/4 шт.

морква - 1-2 шт.

картопля - 3-4 шт.

солодкий перець - 1 шт.

корінь селери - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

лаврові листки - 2 шт.

духмяний перець в горошку - 3 шт.

часник - 1 шт.

томатна паста - 2 ст. л.

масло - 30 г

сіль - до смаку

Як готувати борщ з копченими грушами

Що борщ був ситним та мав насичений смак, ребра потрібно помити та запекти протягом 30 хвилин при 200 градусах. Тим часом підготуйте овочі для бульйону - ретельно помийте корінь селери та моркву, наріжте їх довільними шматками.

Цибулю потрібно почистити та розрізати навпіл. Хоча овочі можна одразу додавати в бульйон, їх також можна запекти для більш інтенсивного смаку.

Перекладіть ребра в каструлю та залийте водою, додайте нарізані селеру, моркву та цибулю. Доведіть рідину до кипіння та проваріть протягом 30 хвилин на середньому вогні.

Щоб приготувати овочеву засмажку, наріжте кубиками решту цибулі, помідори та перець без насіння. Присмажте інгредієнти до розм'якшення на вершковому маслі. Тоді додайте томатну пасту та томатний сік, і протушкуйте все ще протягом 5-7 хвилин.

Почистьте і натріть на великій тертці 1 буряк, додайте його в засмажку. Для приготування борщу з грушами можна використовувати як сирий буряк, так і запечений. Засмажку потрібно тушкувати протягом 3-4 хвилин.

З другого буряку потрібно вичавити сік або натерти коренеплід на маленькій терці - та одразу додати в бульйон, разом з лавровим листям, перцем та сіллю.

Картоплю почистьте, наріжте на кубики середнього розміру і також покладіть до каструлі. Додайте засмажку разом з почищеним та подрібненим часником. Тоді ж потрібно додати копчені груші, за бажанням нарізавши їх на шматочки.

За бажанням можна додати консервовану чи відварену квасолю, але це не обов'язково. Наприкінці приготування капусту, проваріть борщ з грушами 5 хвилин, а тоді зніміть з вогню.

Зачекайте хвилин 30, щоб борщ настоявся, а тоді розливайте страву по тарілках і подавайте до столу.