Борщ с секретной составляющей: старинный рецепт блюда от Клопотенко

Борщ можно готовить по разнообразным рецептам - с фасолью, с грибами и даже с копчеными грушами. Этот необычный ингредиент делает вкус первого блюда еще интереснее.

О том, как готовить борщ с копчеными грушами к Рождеству, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Евгена Клопотенко.

Что нужно для борща з грушами

Для того чтобы приготовить борщ с копчеными грушами, необходимы такие продукты:

вода - 3 л

томатный сок - 200 мл

свиные ребра - 400-500 г

свекла - 2 шт.

копченые груши - 1-2 шт.

помидоры - 2 шт.

кочан капусты - 1/4 шт.

морковь - 1-2 шт.

картофель - 3-4 шт.

сладкий перец - 1 шт.

корень сельдерея - 1 шт.

лук - 1 шт.

лавровые листья - 2 шт.

душистый перец в горошке - 3 шт.

чеснок - 1 шт.

томатная паста - 2 ст. л.

сливочное масло - 30 г

соль - по вкусу

Как готовить борщ с копчеными грушами

Что борщ был сытным и имел насыщенный вкус, ребра нужно помыть и запечь в течение 30 минут при 200 градусах. Тем временем подготовьте овощи для бульона - тщательно помойте корень сельдерея и морковь, нарежьте их произвольными кусками.

Лук нужно почистить и разрезать пополам. Хотя овощи можно сразу добавлять в бульон, их также можно запечь для более интенсивного вкуса.

Переложите ребра в кастрюлю и залейте водой, добавьте нарезанные сельдерей, морковь и лук. Доведите жидкость до кипения и проварите в течение 30 минут на среднем огне.

Чтобы приготовить овощную зажарку, нарежьте кубиками оставшийся лук, помидоры и перец без семян. Прижарьте ингредиенты до размягчения на сливочном масле. Тогда добавьте томатную пасту и томатный сок, и протушите все еще в течение 5-7 минут.

Почистьте и натрите на крупной терке 1 свеклу, добавьте ее в зажарку. Для приготовления борща с грушами можно использовать как сырую свеклу, так и запеченную. Зажарку нужно тушить в течение 3-4 минут.

Из второй свеклы нужно выжать сок или натереть корнеплод на маленькой терке - и сразу добавить в бульон, вместе с лавровым листом, перцем и солью.

Картофель почистьте, нарежьте на кубики среднего размера и также положите в кастрюлю. Добавьте зажарку вместе с почищенным и измельченным чесноком. Тогда же нужно добавить копченые груши, по желанию нарезав их на кусочки.

По желанию можно добавить консервированную или отварную фасоль, но это не обязательно. В конце приготовления капусту, проварите борщ с грушами 5 минут, а затем снимите с огня.

Подождите минут 30, чтобы борщ настоялся, а потом разливайте блюдо по тарелкам и подавайте к столу.