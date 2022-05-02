В Бородянке спасли кота, который оказался на 7 этаже разрушенного дома

"Нужна машина с "вышкой". Кот на 7 этаже несуществующего уже дома. Бородянка", - написал Кибець и разместил фотографию.

На пост активиста сразу же откликнулись неравнодушные люди, а также передали информацию в ЗооПатруль. Задача усложнялась тем, что необходимая машина есть только у пожарных, а у них сейчас и так много работы.

А использовать альпинистов было невозможно – нет доступа на крышу и от дома по факту осталась одна стена. Добраться до кота было практически невозможно.

Фото: facebook.com/eugene.kibets

В комментариях люди так обеспокоились судьбой кота, что даже предложили забросить ему корм с дрона – чтобы тот продержался до приезда спасателей. Неизвестно, сколько кот находился в этом доме, и как давно он был без пищи.

Коту предлагали доставить воду в кубиках льда, попытаться его спасти с помощью ведра, предлагались и другие безумные варианты.

Но выход все же был найден и в Бородянку приехал ЗооПатруль и пригнал машину с необходимой длины выдвижной лестницей. Обгоревшего и обессиленного кота смогли достать и спасти от гибели.

Фото: facebook.com/eugene.kibets

Вот этот пушистый герой на руках у своего спасителя:

Фото: facebook.com/eugene.kibets