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У Бородянці врятували кота, який опинився на 7 поверсі зруйнованого будинку

У Бородянці врятували кота, який опинився на 7 поверсі зруйнованого будинку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Бородянці на 7 поверсі зруйнованого російськими снарядами будинку виявили кота, який ховався і явно не міг вибратися самостійно. Кота помітив один з місцевих активістів і розмістив фото в соціальних мережах. Менш ніж за добу кота вдалося врятувати.

Фото кота в зруйнованому будинку опублікував активіст Євген Кибець.

"Потрібна машина з"вишкою". Кіт на 7 поверсі неіснуючого вже будинку. Бородянка", - написав Кібець і розмістив фотографію.

На пост активіста відразу ж відгукнулися небайдужі люди, а також передали інформацію в ЗооПатруль. Завдання ускладнювалося тим, що необхідна машина є тільки у пожежників, а у них зараз і так багато роботи.

А використовувати альпіністів було неможливо - немає доступу на дах і від будинку за фактом залишилася одна стіна. Дістатися до кота було практично неможливо.

Фото: facebook.com/eugene.kibets

У коментарях люди так занепокоїлися долею кота, що навіть запропонували закинути йому корм з дрона - щоб той протримався до приїзду рятувальників. Невідомо, скільки кіт знаходився в цьому будинку, і як давно він був без їжі.

Коту пропонували доставити воду в кубиках льоду, спробувати його врятувати за допомогою відра, пропонувалися й інші божевільні варіанти.

Але вихід все ж був знайдений і в Бородянку приїхав ЗооПатруль і пригнав машину з необхідної довжини висувними сходами. Обгорілого і знесиленого кота змогли дістати та врятувати від загибелі.

Фото: facebook.com/eugene.kibets

Ось цей пухнастий герой на руках у свого рятівника:

Фото: facebook.com/eugene.kibets

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