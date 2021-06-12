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В "Борисполе" заметили самолетик "Феррари" за 200 млн (фото)

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Киев, Суббота 12 июня 2021 20:00
В "Борисполе" заметили самолетик "Феррари" за 200 млн (фото) Фото: Piaggio P180 Avanti (wikipedia.org)
Автор: Styler

В аэропорте "Борисполь" среди больших самолетов иногда можно увидеть совсем маленькие летательные аппараты. Правда, стоят такие самолетики отнюдь не дешево.

Один из таких примеров - Piaggio P.180 Avanti, фото которого опубликовал в Facebook-сообществе, посвященном "Борисполю", Андрей Григорович.

Что это за самолет?

Piaggio P.180 Avanti - итальянский самолет длинной 15 м, разработанный и производимый итальянской авиастроительной компанией "Пьяджо Аэро" под руководством вице-президента компании "Феррари" Пьеро Феррари.

В основном, Piaggio P.180 Avanti используется чартерными, небольшими федеральными авиалиниями, а также как бизнес-самолет. Его базовая цена составляет примерно 7 млн долларов (около 200 млн грн).

"Трудно пройти мимо красавца", - подписал фото пользователь.

В &quot;Борисполе&quot; заметили самолетик &quot;Феррари&quot; за 200 млн (фото)В &quot;Борисполе&quot; заметили самолетик &quot;Феррари&quot; за 200 млн (фото)В &quot;Борисполе&quot; заметили самолетик &quot;Феррари&quot; за 200 млн (фото)В &quot;Борисполе&quot; заметили самолетик &quot;Феррари&quot; за 200 млн (фото)

Фото: Piaggio P.180 Avanti (facebook.com/Аеропорт "Борисполь")

А вот так примерно выглядит салон этого самолетика:

В &quot;Борисполе&quot; заметили самолетик &quot;Феррари&quot; за 200 млн (фото)

Фото: салон Piaggio P180 Avanti (wikipedia.org)

Напомним, недавно на дорогах Киева засветился редкий суперкар стоимостью более 5 миллионов.

Также в Киеве показали новые электромобили украинского производства.

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