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У "Борисполі" помітили літачок "Феррарі" за 200 млн (фото)

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Київ, Субота 12 червня 2021 20:00
У "Борисполі" помітили літачок "Феррарі" за 200 млн (фото) Фото: Piaggio P180 Avanti (wikipedia.org)
Автор: Styler

В аеропорту "Бориспіль" серед великих літаків іноді можна побачити зовсім маленькі літальні апарати. Правда, коштують такі літачки аж ніяк не дешево.

Один з таких прикладів - Piaggio P. 180 Avanti, фото якого опублікував у Facebook-спільноті, присвяченій "Борисполю", Андрій Григорович.

Що це за літак?

Piaggio P. 180 Avanti - італійський літак довжиною 15 м, розроблений і вироблений італійською авіабудівною компанією "Пьяджо Аеро" під керівництвом віце-президента компанії "Феррарі" П'єро Феррарі.

В основному, Piaggio P. 180 Avanti використовується чартерними, невеликими федеральними авіалініями, а також як бізнес-літак. Його базова ціна становить приблизно 7 млн доларів (близько 200 млн грн).

"Важко пройти повз красеня", - підписав фото користувач.

У &quot;Борисполі&quot; помітили літачок &quot;Феррарі&quot; за 200 млн (фото)У &quot;Борисполі&quot; помітили літачок &quot;Феррарі&quot; за 200 млн (фото)У &quot;Борисполі&quot; помітили літачок &quot;Феррарі&quot; за 200 млн (фото)У &quot;Борисполі&quot; помітили літачок &quot;Феррарі&quot; за 200 млн (фото)

Фото: Piaggio P. 180 Avanti (facebook.com/Аеропорт "Бориспіль")

А ось так приблизно виглядає салон цього літачка:

У &quot;Борисполі&quot; помітили літачок &quot;Феррарі&quot; за 200 млн (фото)

Фото: салон Piaggio P180 Avanti (wikipedia.org)

Нагадаємо, нещодавно на дорогах Києва засвітився рідкісний суперкар вартістю понад 5 мільйонів.

Також в Києві показали нові електромобілі українського виробництва.

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