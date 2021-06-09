"Мотор Сич" вернется на линию Киев-Львов на 50-летних самолетах: в каком они состоянии

Авиакомпания "Мотор Сич" с 24 июня возобновляет полеты между Киевом и Львовом. При этом на линии будет летать самолеты Ан-24, которым уже почти 50 лет.

Данные самолете были разработаны еще в СССР. В парке "Мотор Сич" насчитывается три таких воздушных судна. Они выпущены в 1971, 1972 и 1973 годах.

Самолет Ан-24 1973 года выпуска (фото: avianews.com)

По словам пассажира, который летел на самолете 1973 года выпуска, его салон оказался неплох. Видно, что его обновили, но шторки, старые иллюминаторы и отсутствие закрывающихся полок для ручной клади выдают его возраст.

Самолет Ан-24 1973 года выпуска (фото: avianews.com)

При этом в самолете достаточно места для ног, хотя не везде чисто. К примеру, в креплении для шторок было много мусора.

Самолет Ан-24 1973 года выпуска (фото: avianews.com)

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