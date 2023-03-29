Фіни збудують в Ірпені укриття зі спортзалом для 1200 дітей. Ось яким воно буде (фото)
Місцева влада Ірпеня веде переговори із фінською компанією Temet про можливість зведення бомбосховища, яке вміщатиме 1200 дітей. Ця компанія спеціалізується на будівництві надійних укриттів і створює їх уже 70 років у 85 країнах світу.
Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин у своєму каналі в Telegram.
Яким буде нове бомбосховище
Місцева влада Ірпеня зустрілась із керівництвом групи компаній Temet й разом відвідали місцевий ліцей "Мрія". Саме цей заклад фінська компанія розглядає як місце для реалізації свого пілотного проєкту в Україні.
Нове бомбосховище має бути зі спортзалом й зможе розмістити 1200 дітей.
Таке укриття будується за спеціальною технологією на глибині 10 метрів під землею. І може використовуватися і як бомбосховище, і як спортзал.
"Щиро сподіваюся, що "Temet" таки погодить цей проєкт і ми матимемо таке унікальне бомбосховище у нашому місті", - заявляє мер Ірпеня.
Візуалізація бомбосховищ, які створює компанія Temet (фото: Temet)
Що відомо про забудовника
Компанія Temet працює з 1953 року. Вона збудувала тисячі бомбосховищ у Фінляндії, а також у десятках інших країн по всьому світі.
У 70-х роках компанія вийшла на міжнародний ринок і стала провідним світовим виробником засобів захисту від вибухів та хімічної, біологічної, радіологічної і ядерної загрози.
"Наш пріоритет у кожному аспекті нашого бізнесу - порятунок життів. Це те, що ми робимо для життя. Інвестиції в безпеку - це інвестиції для людей", - вказано на сайті компанії.
Візуалізація бомбосховищ, які створює компанія Temet (фото: Temet)
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