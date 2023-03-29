Фины построят в Ирпене укрытие со спортзалом для 1200 детей. Вот каким оно будет (фото)
Местные власти Ирпеня ведут переговоры с финской компанией Temet о возможности возведения бомбоубежища, которое будет вмещать 1200 детей. Эта компания специализируется на строительстве надежных укрытий и создает их уже 70 лет в 85 странах мира.
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в своем канале в Telegram.
Каким будет новое бомбоубежище
Местные власти Ирпеня встретились с руководством группы компаний Temet и посетили местный лицей "Мрія". Именно это заведение финская компания рассматривает как место реализации своего пилотного проекта в Украине.
Новое бомбоубежище должно быть со спортзалом и сможет разместить 1200 детей.
Такое укрытие строится по специальной технологии на глубине 10 м под землей. И может использоваться и как бомбоубежище, и как спортзал.
"Искренне надеюсь, что "Temet" все-таки согласует этот проект и у нас будет такое уникальное бомбоубежище в нашем городе", - заявляет мэр Ирпеня.
Визуализация бомбоубежищ, которые создает компания Temet (фото: Temet)
Что известно о застройщике
Компания Temet работает с 1953 года. Она построила тысячи бомбоубежищ в Финляндии, а также в десятках других стран по всему миру.
В 70-е годы компания вышла на международный рынок и стала ведущим мировым производителем средств защиты от взрывов и химической, биологической, радиологической и ядерной угрозы.
"Наш приоритет в каждом аспекте нашего бизнеса - спасение жизней. Это то, что мы делаем для жизни. Инвестиции в безопасность - это инвестиции для людей", - указано на сайте компании.
Визуализация бомбоубежищ, которые создает компания Temet (фото: Temet)
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