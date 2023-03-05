Без радянського минулого: показали проєкт відбудови будинку культури в Ірпені
Київські архітектори створили проєкт відбудови будинку культури в Ірпені. Ця споруда зазнала значних руйнувань від російських окупантів.
Візуалізацією оновленого будинку культури поділились автори проєкту у себе на сторінці у Facebook.
Як може виглядати оновлений будинок культури
"Пропонуємо реновацію центрального будинку культури Ірпеня, який був частково зруйнований під час бойових дій. Особливість проєкту і виклик для нас - архітектурний діалог між історичною будівлею та сучасною прибудовою", - пишуть архітектори із бюро "Модус".
Автори вирішили залишити старий вигляд головного корпусу, але надати динамічну сучасну архітектуру глядацькій залі.
Будинок культури після зруйнування росіянами (фото: fecebook/Архітектурне бюро Модус)
"Ми поєднали обидві частини скляним атріумом, що дозволяє краще освітити внутрішній простір та створює візуальну паузу між історичною та новою будівлями", - йдеться у повідомленні.
Ось так може виглядати будинок культури після відбудови (фото: fecebook/Архітектурне бюро Модус)
Яка концепція проєкту відновлення
Фасади глядацького залу матимуть напівдзеркальну оболонку з перфорованих панелей ламаної форми. Колір панелей має зеленуватий відтінок, який асоціюється з тим, що Ірпінь - зелене місто.
"Ми перенесли скульптури з головного входу до холу і розташували їх в мінімузеї історії будівлі. Таким чином ми прибрали ідеологічне комуністичне забарвлення і водночас зберегли історію будинку культури", - пояснюють архітектори.
Також зазначають, що тема незламності розкрита завдяки арт-об’єктам - в ландшафтному дизайні території хочуть встановити залізні яйця.
Ось так може виглядати будинок культури після відбудови (фото: fecebook/Архітектурне бюро Модус)
Раніше ми ділились фото 10 проєктів відбудови Ірпеня, які обрали архітектори.
Також переглядайте фото проєкту відбудови школи, яку зруйнувала російська ракета.