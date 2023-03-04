Дивіться, яким стане Ірпінь після відбудови: 10 архітектурних проєктів (фото)

Архітектори представили проєкти відбудови та реконструкції 10 об'єктів в Ірпені, які зруйнували росіяни на початку повномасштабного вторгнення. Ці проєкти вибрало конкурсне журі в рамках ініціативи Irpin Reconstruction Summit.

Про це повідомляє Pragmatika.media .

Ірпінський історико-краєзнавчий музей

Цей музей зазнав пошкоджень під час військових дій і зараз потребує заміни вікон, реконструкції ґанку та покрівлі. Команда архітекторів на чолі з Дзюблюк Зореславою запропонувала не лише реставрувати споруду, а й розширити приміщення і переосмислити концепцію діяльності музею.

Ось такий вигляд матиме оновлений музей (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Центральний будинок культури

Проєкт Центрального будинку культури розробила команда Руслана Савчука. Концепція - поєднати у собі минуле та майбутнє.

Згідно з цим проєктом, буде збережено автентичність будівлі. Архітектори також запропонували законсервувати та інтегрувати в простір нової будівлі не дуже пошкоджені автентичні елементи - цеглу із Бучанського цегельного заводу "Перемога".

Ось такий вигляд матиме будинок культури в Ірпені (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Також автори проєкту ефективно розпланували внутрішню площу з урахуванням сучасних вимог організації глядацького залу. Біля споруди запланований паркінг та зовнішній благоустрій.

Так може виглядати будинок культури (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Центральний стадіон "Чемпіон"

Проєкт створили під керівництвом Павла Кормільцева. Планується відновлення поля, трибун та підтрибунних приміщень. Відбудову фінансує платформа UNITED 24.

Також залучатиметься додаткове фінансування. Про збір коштів на це оголосив футболіст Андрій Шевченко.

Візуалізація відновленого стадіону (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Ліцей Національного університету біоресурсів та природокористування України

Автори проєкту пропонують утеплити будівлі, замінити віконні та дверні склопакети. Також передбачається можливість встановлення сонячної електростанції на даху.

Так може виглядати відновлений ліцей (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Площа Свободи на місці старого ринку

Архітектори пропонують облаштувати площу Свободи на території ринку, що згоріла під час російського вторгнення. Проєкт представила Марина Данильцева. Згідно із ним, площа гармонійно поєднає зелені зони і громадський простір.

На місці старого ринку хочуть облаштувати площу Свободи (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Проєкт передбачає паркінг та перголи - арка із в'юнкими рослинами. Журі також відзначили реалістичну вартість втілення задуму та відповідність сучасним дизайну і трендам.

Так може виглядати новий парк (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Школа з поглибленим економіко-правовим вивченням №2

Основний корпус школи був пошкоджений і його вже відновили. А от їдальню зруйнували вщент. Архітектори пропонують відбудувати споруду із надбудовою двох додаткових поверхів для потреб школи.

Також у проєкті передбачене бомбосховище площею 215 кв.м.

Візуалізація школи після відбудови (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Ірпінська міська бібліотека ім. М. Рильського

Архітектори створили концепт, де основу складає скляна коробка, що відкрита, прозора та наповнена світлом.

Проєкт реконструкції бібліотеки (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Культурно-дозвільний центр "Дорога життя"

Клуб "Романівка" хочуть перетворити на архітектурно-сучасний Центр культури та дозвілля. Автори проєкту пропонують відділити будівлю від дороги та створити внутрішній простір з дитячим майданчиком в скандинавському стилі. А поруч облаштувати меморіал і пішохідно-паркову зону.

Так виглядатиме культурно-дозвільний центр (фото: Irpin Reconstruction Summit)

На першому поверсі буде бібліотека та конференц-зал. Також тут облаштують лекторій, глядацьку залу зі сценою, танцювальну залу, кафе, адміністративні приміщення.

На другому поверсі розташують театральну та вокальну зали, бібліотеку з читальною залою, клас образотворчого мистецтва, кафе, адміністративні та технічні приміщення.

Візуалізація нового культурно-дозвільного центру (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Дошкільний навчальний заклад №2 "Веснянка"

Цей заклад настільки постраждав під час окупації росіянами, що будівля не підлягає відновленню. Стару споруду демонтують, а на її місці зведуть новий дитячий садок.

Ось так виглядатиме новий дитячий садок (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Новий проєкт вміщатиме 140 дітей, старий садок міг прийняти лише 80 малюків. У підвалі розташують бомбосховище.

Архітектура будівлі буде у сучасних формах та з використанням контрастних кольорів.

Новий садок вміщатиме майже вдвічі більше дітей (фото: Irpin Reconstruction Summit)

Школа мистецького профілю №1 імені А.С. Макаренка

Архітектори планують реконструювати старий корпус школи і збільшити її приміщення до 3-х поверхів.

Так виглядатиме школа після реконструкції (фото: Irpin Reconstruction Summit)

У корпусі розмітять бомбосховище, збільшать кількість спеціалізованих класів (лінгвістичних, комп'ютерних, художніх) та приміщень позашкільної освіти (клубні, гурткові, художні майстерні).

Так виглядатиме оновлена школа (фото: Irpin Reconstruction Summit)