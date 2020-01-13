ru
ua

Я больше никогда не смогу его обнять: принц Уильям сделал заявление

Новости » Жизнь   

Принц Уильям очень эмоционально отреагировал на решение принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри заявили о том, что намерены выйти из королевской семьи, отказаться от финансового обеспечения и переехать в Северную Америку. Такое заявление вызвало раздор во всей королевской семье и негодование всех близких родственников герцога Сассекского.

Принц Уильям, родной брат принца Гарри крайне опечален данным заявлением и сказал, что они стали друг другу практически чужими. Об этом он сообщил в комментарии для издания The Sunday Times.

"На протяжении всей нашей жизни я был рядом с моим братом, положив ему руку на плечо. Я больше никогда не смогу его обнять – мы стали совершенно чужими. Мне грустно из-за этого", - сказал герцог Кембриджский.

Он не исключает, что ситуация в будущем может измениться и они снова смогут объединиться.

"Все, что мы можем сделать, все, что я могу сделать – это пытаться поддержать герцогов Сассекских и надеяться на то, что настанет время, когда мы снова объединимся. Мне хочется, что мы все были командой", - сказал принц Уильям.

Ранее мы сообщали о том, что заявление Меган Маркл и принца Гарри испортило празднование дня рождения Кейт Миддлтон, супруги принца Уильяма. Все торжественные мероприятия были отменены, так как вся королевская семья собралась на экстренное собрание по поводу заявления герцогов Сассекских.

Появились фото погибших в Иране украинцев: любили небо и гордились работой Катастрофа украинского самолета в Иране: Серега написал трогательный стих
Читать все новости