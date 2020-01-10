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Названа неожиданная причина переезда Меган Маркл и принца Гарри в Канаду

STYLERЖизнь    10.01.2020 - 18:56
Названа неожиданная причина переезда Меган Маркл и принца Гарри в Канаду
Меган Маркл и принц Гарри (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Друг Меган Маркл рассказал настоящую причину переезда супругов в Канаду

Принц Гарри и Меган Маркл переедут в Канаду и сложат с себя королевские полномочия. Эта новость повергла в шок многих британцев. Репортер ITV Том Брэдби, который снял документальный фильм о визите Меган Маркл и принца Гарри в Южную Африку, рассказал о причине решения супругов сменить место жительства. Об этом сообщает Hello.

"За этим стоит "раскол" внутри их большой семьи. Меган и Гарри на самом деле говорили о своих планах своим родственникам на протяжении трех недель до заявления. Об этом знали и королева Елизавета, и принц Чарльз, и принц Уильям", - сказал он.

Том Бредби уверил, что королевская семья настаивала, чтобы Гарри сообщил о своем решении в письменном виде. В дугом случае - вопрос бы не рассматривался.

"Гарри все-таки сделал так, как захотели его родственники, и письмо и вправду "утекло". Что касается официального заявления, то они прекрасно знали, что происходит", - объяснил Брэдби.

По словам репортера и друга Маркл и Гарри, супругов просто хотели выжить из Букингемского дворца, поэтому они приняли это решение.

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