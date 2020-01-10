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Объявление войны: Меган Маркл и принц Гарри испортили празднование дня рождения Миддлтон

Lite » Стиль жизни 10.01.2020 - 10:16
Объявление войны: Меган Маркл и принц Гарри испортили празднование дня рождения Миддлтон
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Источник королевской семьи сделал громкое заявление: Меган Маркл и принц Гарри "объявили войну всей семье"

Меган Маркл и принц Гарри продолжают удерживать пристальное внимание к своей паре. Напомним, что сразу же после возвращения из новогоднего отпуска, который пара провела в Канаде, Меган и Гарри откровенно шокировали общественность и ближайшее окружение официальным заявлением об отказе от королевских полномочий высокопоставленной монаршей семьи. Герцоги Сассекские хотят жить “обычной” жизнью, что, конечно, им вряд ли удасться. Кроме того, пара серьезно рассматривает вариант переезда из Великобритании в США или Канаду! Все эти новости, обрушившиеся на монаршую семью буквально в один день, уже успели затмить Brexit - выход Великобритании из Европейского Союза, который намечен на 31 января 2020 года. В соцсетях даже создали хештеги #Sussexit и #Megxit!

Однако приближенные королевской семьи также затронули другую щепетильную тему. Из-за громких заявлений Меган Маркл и принца Гарри от внимания общественности практически ускользнул другой приятный повод - день рождения Кейт Миддлтон, который прошел 9 января. Новости от Меган и Гарри явно омрачили празднования дня рождения супруги принца Уильяма. Как стало известно из источников монаршей семьи, сама королева Елизавета II настоятельно просила младшего внука и его жену перенести заявление на пару дней позже. Однако герцоги Сассекские ее ослушались и сделали по-своему.

Как результат, 9 января едва ли не все члены королевской семьи Великобритании собрались на экстренное собрание во дворце. С целью обсудить непростую сложившуюся ситуацию. Ну а все торжественные события, приуроченные к дню рождения Кейт Миддлтон, пришлось попросту отменить.

Объявление войны: Меган Маркл и принц Гарри испортили празднование дня рождения Миддлтон

Кейт Миддлтон не смогла насладиться празднованием своего 38-летия (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

По словам придворных, монаршая семья не готова просто так “отпустить” ситуацию. И Меган с Гарри могут понести серьезное наказание за свой поступок и ослушание. Дело в том, что не только Елизавета II, но и отец Гарри (принц Чарльз) был шокирован заявлением младшего сына. Якобы принц Чарльз узнал об отказе принца Гарри от королевских полномочий буквально за 10 минут до того, как скандальная пара опубликовала об этом пост на своей инстаграм-страничке.

Принц Чарльз, как и Елизавета II, также попросил сына не торопиться и хорошенько обдумать все последствия такого решения. Кроме того, принц Гарри должен был бы сначала обсудить решение со старшими членами королевской семьи. Но Меган и Гарри решили “бросить вызов всем”.

  • Елизавета II и вся ее семья были глубоко разочарованы поступком герцогов Сассекских. Их заявление не было согласовано ни с кем. Это нарушает весь протокол. Это объявление войны всей семье”, - говорит высокопоставленный королевский источник изданию The Sun.

Объявление войны: Меган Маркл и принц Гарри испортили празднование дня рождения Миддлтон

Коротко об отказе Меган Маркл и принца Гарри от королевских полномочий:

  • О своем решении пара официально сообщила 8 января на instagram-страничке герцогов Сассекских. По их словам, “после многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий” они решили в этом году выйти из королевской семьи Великобритании.
  • Как результат, Мегена и Гарри также лишаются финансовой государственной поддержке. Однако эксперты уверены, что скандальная пара точно не пропадет. И благодаря своей популярности может за короткий период стать миллионерами и заработать целое состояние.
  • Уже 9 января Меган попала в объектив папарацци без драгоценного обручального кольца. Эксперты предположили, что "санкции" уже начались. Ведь после ухода из монаршей семьи Маркл придется отказаться и от королевских драгоценностей.
#Megxit: Меган Маркл и принц Гарри "обросли" смешными мемами по поводу ухода из королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри проигнорировали пре-пати в честь дня рождения Кейт Миддлтон
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