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Меган Маркл после скандала покинула мужа и уехала: все подробности

STYLERЖизнь    10.01.2020 - 14:38
Меган Маркл после скандала покинула мужа и уехала: все подробности
Меган Маркл и принц Гарри (Фото: twitter.com/ajplus)

Меган Маркл отправилась в дом российского миллиардера

Меган Маркл, которая недавно вместе с супругом принцем Гарри отказалась от королевских полномочий, улетела в Канаду. Это произошло после того, как в Букингемском дворце начался шум из-за заявлений герцогов Сассекских.

Выяснилось, что в Канаде Меган Маркл и принц Гарри оставили своего восьмимесячного сына Арчи. Мать Меган Маркл уже улетела домой в Лос-Анжелес, поэтому единственный сын герцогов Сассекских остался в чужой стране под присмотром няни.

Меган Маркл вернулась в особняк на острове Ванкувер в провинции Британская Колумбия. По некоторым данным, этот особняк стоит 14 миллионов долларов и принадлежит российскому бизнесмену, основателю Mail.ru Group Юрию Мильнеру.

Меган Маркл после скандала покинула мужа и уехала: все подробности

Меган Маркл и прицн Гарри (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

А вот принцу Гарри пришлось остаться в Великобритании, чтобы объясниться с остальными членами королевской семьи по поводу отказа от статуса высокопоставленных членов семьи. Как сообщают инсайдеры, королева Елизавета и принц Чарльз просили герцогов Сассекских не торопиться с заявлением хотя бы до того момента, пока не будут проработаны все последствия.

Принц Гарри также собирается уехать в Канаду и намерен это сделать сразу, как только состоятся все необходимые встречи с представителями британского правительства.

Принц Чарльз был возмущен поступком сына и его супруги и даже пригрозил лишить его денег, которые принц Гарри получает ежегодно от герцогства Корнуолл как наследник престола. По данным источников, эта сумма составляет около 3 миллионов долларов в год и составляет основной доход герцогов Сассекских.

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Новости Украины Меган Марклпринц Гаррипринц Чарльз
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