Я більше ніколи не зможу його обійняти: принц Вільям зробив заяву

Принц Уїльям (Фото: twitter.com/oboEntertainme1)

Принц Вільям дуже емоційно відреагував на рішення принца Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі заявили про те, що мають намір вийти з королівської сім'ї, відмовитися від фінансового забезпечення і переїхати до Північної Америки. Така заява викликала розбрат у всій королівській сім'ї і обурення всіх близьких родичів герцога Сассекського.

Принц Вільям, рідний брат принца Гаррі вкрай засмучений даною заявою і сказав, що вони стали один одному практично чужими. Про це він повідомив у коментарі для видання The Sunday Times.

"Протягом усього життя я був поруч з моїм братом, поклавши йому руку на плече. Я більше ніколи не зможу його обійняти – ми стали зовсім чужими. Мені сумно через це", - сказав герцог Кембриджський.

Він не виключає, що ситуація в майбутньому може змінитися і вони знову зможуть об'єднатися.

"Все, що ми можемо зробити, все, що я можу зробити, – це намагатися підтримати герцогів Сассекських і сподіватися на те, що настане час, коли ми знову об'єднаємося. Мені хочеться, що ми всі були командою", - сказав принц Вільям.

Раніше ми повідомляли про те, що заява Меган Маркл і принца Гаррі зіпсувало святкування дня народження Кейт Міддлтон, дружини принца Вільяма. Всі урочисті заходи були скасовані, так як вся королівська родина зібралася на екстрену нараду з приводу заяви герцогів Сассекських.