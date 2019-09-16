ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Врач-онколог рассказал, сколько может прожить Заворотнюк

STYLERПерсоны    16.09.2019 - 07:49
Врач-онколог рассказал, сколько может прожить Заворотнюк
Фото: Анастасия Заворотнюк (facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк сейчас при смерти, у нее онкологическое заболевание

Анастасия Заворотнюк больна неизлечимой формой рака мозга – глиобластомой. В больнице с артисткой находится вся ее семья, хотя официально сама Анастасия не делала никаких заявлений. Врач-онколог Андрей Пылев рассказал одному из российских каналов, какие шансы на выздоровления у "прекрасной няни".

По его словам, если опухоль можно удалить - делается операция и пациенту выписывается после химиотерапия и медикаменты.

"Данный лечебный цикл, который в среднем длится полгода, является наиболее оптимальным. При неоперабельной опухоли варианты лечения тоже возможны", - сказал Пылев.

Врач-онколог рассказал, сколько может прожить Заворотнюк

Также врач-онколог огорчил, что с таким диагнозом полное излечение невозможно, также он подчеркнул, что с глиобластомой не живут всю жизнь.

Пациенты погибают от нарастающего отека мозга. При правильном лечении и терапии человек может жить до двух лет.

"Бывали случаи, когда пациенты проживали пять лет, но это скорее исключение из правил", - уточнил онколог.

Читайте также в нашем материале, Заворотнюк при смерти: все детали и подробности состояния актрисы.

Мы также писали о том, что нейрохирург рассказал о состоянии Заворотнюк.

Заворотнюк при смерти: все детали и подробности состояния актрисы Состояние Заворотнюк ухудшилось: все подробности
Новости Украины Анастасия Завотротнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь