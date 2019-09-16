Врач-онколог рассказал, сколько может прожить Заворотнюк

Фото: Анастасия Заворотнюк (facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк сейчас при смерти, у нее онкологическое заболевание

Анастасия Заворотнюк больна неизлечимой формой рака мозга – глиобластомой. В больнице с артисткой находится вся ее семья, хотя официально сама Анастасия не делала никаких заявлений. Врач-онколог Андрей Пылев рассказал одному из российских каналов, какие шансы на выздоровления у "прекрасной няни".

По его словам, если опухоль можно удалить - делается операция и пациенту выписывается после химиотерапия и медикаменты.

"Данный лечебный цикл, который в среднем длится полгода, является наиболее оптимальным. При неоперабельной опухоли варианты лечения тоже возможны", - сказал Пылев.

Также врач-онколог огорчил, что с таким диагнозом полное излечение невозможно, также он подчеркнул, что с глиобластомой не живут всю жизнь.

Пациенты погибают от нарастающего отека мозга. При правильном лечении и терапии человек может жить до двух лет.

"Бывали случаи, когда пациенты проживали пять лет, но это скорее исключение из правил", - уточнил онколог.

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