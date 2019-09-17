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Хворобу перемогти неможливо: лікарі Заворотнюк використали усі способи лікування

STYLERЖиття    17.09.2019 - 20:46
Хворобу перемогти неможливо: лікарі Заворотнюк використали усі способи лікування
Анастасія Заворотнюк в комі (Колаж РБК-Україна)

Анастасія Заворотнюк занадто пізно звернулася до онкологів

Анастасія Заворотнюк, відома актриса, яка впала в кому кілька днів тому, знаходиться під пильним наглядом медиків. Лікарям довелося припинити посляпухлинне лікування і відмовитися від хірургічного втручання.

Як повідомляє видання "Комсомольська правда", діагноз Заворотнюк поставили майже рік тому. Вона консультувалася з кращими в РФ фахівцями-онкологами, але практично всі вони повідомили, що дорогоцінний час втрачено і операцію робити пізно.

"Головна складність гліобластоми в тому, що вона проростає крізь здорові тканини головного мозку, тому чітко обмежити її розміри неможливо. Зазвичай така пухлина на 2-3 сантиметри більше, ніж лікар бачить за допомогою КТ або МРТ", - пояснив нейрохірург з НДІ їм. Скліфосовського В'ячеслав Рак.

Хворобу перемогти неможливо: лікарі Заворотнюк використали усі способи лікування

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Він уточнив, що при такому діагнозі зазвичай застосовують комбіновану терапію: хімію і променеву. За допомогою лікування можна продовжити життя пацієнта на строк до п'яти років, однак перемогти хворобу неможливо.

"На останніх стадіях пухлини головного мозку у хворого рано чи пізно виникає стан, коли ліки вже не допомагають, і ризик від медикаментів перевищує можливу користь. Тоді лікарі дають максимальне дозування і просто чекають, скільки пацієнт зможе протриматися. Буває, що після такої кризи людині стає краще, але відсоток таких випадків дуже малий", - додав лікар.

Крім того, В'ячеслав Рак висловив думку, що ні аборт, ні процедура ЕКО не могли викликати онкологічні захворювання.

Як повідомив друг Заворотнюк, продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін, актриса випробувала всі методи лікування, їздила на консультації за кордон, але перемогти хворобу не вдалося.

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