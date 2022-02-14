Боль не утихает: известный телеведущий Константин Грубич рассказал о погибшей дочери

Австралийский мальчик, который умер в 12 лет (скриншот с видео)

"Понимаю эту женщину, потому что я сам отец, потерявший ребенка. Прошло уже много лет, но эта боль не утихает. Говорят, если человек уходит, надо избавиться от вещей. Мы с женой до сих пор не решили, что делать с вещами нашей дочери. Руки не поднимаются. Пожалуй, когда меня уже не станет, там наведут порядок", - рассказал Грубич.

Константин Грубич с семьей (фото: пресс-служба "1+1")

Он также отметил, что несмотря ни на что надо продолжать жить дальше. Константин благодарен женщине из Австралии, которая смогла передать память о сыне вот таким образом. При этом она даже и не подозревала что ее ребенок самостоятельно учился играть на фортепиано.

Константин Грубич с семьей (фото: пресс-служба "1+1")

"Люди гибнут на фронте, от ковида, но я вас прошу - живите дальше! И что делать с вещами умерших - решит каждый для себя. Потому что избавляться от них - это не совсем правильная традиция, как по мне", - отметил Грубич.

Ярослав и Ольга Грубич (фото: пресс-служба "1+1")

Что произошло с дочерью Константина Грубича

Летом 2014 года 17-летняя Ольга погибла после того, как ее сбил неизвестный водитель авто, и скрылся с места ДТП. Девушка получила тяжелые травмы, но была жива. Ее сразу же госпитализировали.

Почти три недели она лежала в коме, но, к сожалению, врачи не смогли вернуть ее к жизни.