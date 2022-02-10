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Внезапно умерла невестка Геннадия Кернеса: жизнь матери двоих детей забрала болезнь

Новина українською →
Харьков, Четверг 10 февраля 2022 22:30
Внезапно умерла невестка Геннадия Кернеса: жизнь матери двоих детей забрала болезнь Фото: Яна Кернес, жена старшего сына Геннадия Кернеса Кирилла (facebook.com/kernes.kyrylo)
Автор: Владимир Костырин

Умерла Яна Кернес, невестка бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, жена его старшего сына Кирилла. Внезапная кончина наступила в результате болезни, с которой боролась женщина.

Трагической вестью 10 февраля и болью о потере поделился муж Яны Кернес в своем Facebook.

Кирилл Кернес тепло высказался о любимой, с которой был вместе 16 лет, и отметил, что она "стремительной кометой пронеслась" через его жизнь, оставив после себя "две яркие звезды - наших замечательных детей" - дочь Киру и сына Луку.

"Ты была моей величайшей мечтой и страстной любовью. Это горькое слово - была... Мне все казалось, что я способен преклонить небо для тебя. И что вместе мы преодолеем эту чудовище-болезнь. И снова великое счастье будет общим, одно на двоих. Но нет. Судьба совсем другое начертила для нас", - говорится в публикации.

Внезапно умерла невестка Геннадия Кернеса: жизнь матери двоих детей забрала болезнь

Кирилл Кернес со своей женой Яной (фото: 2day.kh.ua)

Сын почившего харьковского градоначальника выразил слова благодарности любимой жене, которую забрал тяжкий недуг, за каждую минуту вместе.

От какой именно болезни страдала Яна Кернес, он не уточнил. При этом по данным СМИ, речь идет об онкологии, а причиной смерти в прессе называют инсульт.

Внезапно умерла невестка Геннадия Кернеса: жизнь матери двоих детей забрала болезнь

Кирилл Кернес (фото: facebook.com/kernes.kyrylo)

Семья Яны и Кирилла Кернес избегала публичности, и об их личной жизни информации немного.

Известно, что Яна Кернес работала частным нотариусом. В декларации о доходах от 2021 года указывается, что их семья владела шестью объектами недвижимости - квартирами в Харькове, и четырьмя автомобилями.

39-летний Кирилл Кернес (13 февраля ему исполнится 40) - заместитель директора КП "Харьковское городское бюро технической инвентаризации", депутат облсовета (возглавляет фракцию "Блок Кернеса - Успешный Харьков".

Внезапно умерла невестка Геннадия Кернеса: жизнь матери двоих детей забрала болезнь

Семья Кернес, Кирилл - крайний справа (фото из открытых источников)

Внезапно умерла невестка Геннадия Кернеса: жизнь матери двоих детей забрала болезнь

Кирилл Керне со своим отцом Геннадием Кернесом (фото: facebook.com/kernes.kyrylo)

Младший сын Кернеса Даниил женат на Юлии Приваловой, владелицей известного бренда конфет ТМ Yaro. Недавно с ее именем был связан скандал из-за высказываний бизнес-вумен об украинцах.

Напомним, Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 года от осложнений COVID-19 в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение. За несколько дней до смерти у него отказали обе почки.

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Геннадий Кернес Харьков
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