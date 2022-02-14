Біль не вщухає: відомий телеведучий Костянтин Грубич розповів про загиблу доньку

Костянтин Грубич розповів зворушливу історію про австралійку, яка вшанувала пам'ять свого загиблого 12-річного сина. Жінка знайшла його блокнот з незакінченим музичним твором і попросила музикантів закінчити його, щоб син міг почути музику з небес.
Ця історія спонукала телеведучого Костянтина Грубича згадати в ефірі програми "Твій день" на телеканалі "1+1" і про свою трагедію в родині.
Австралійський хлопчик, який помер у 12 років (скріншот з відео)
"Розумію цю жінку, тому що я сам батько, який втратив дитину. Минуло вже багато років, але цей біль не вщухає. Кажуть, якщо людина йде, треба позбутися речей. Ми з дружиною досі не вирішили, що робити з речами нашої дочки. Руки не піднімаються. Мабуть, коли мене вже не стане, там наведуть порядок", - розповів Грубич.
Костянтин Грубич з сім'єю (фото: прес-служба "1+1")
Він також зазначив, що незважаючи ні на що треба продовжувати жити далі. Костянтин вдячний жінці з Австралії, яка змогла передати пам'ять про сина ось таким чином. При цьому вона навіть і не підозрювала що її дитина самостійно вчилася грати на фортепіано.
Костянтин Грубич з сім'єю (фото: прес-служба "1+1")
"Люди гинуть на фронті, від ковіда, але я вас прошу - живіть далі! І що робити з речами померлих - вирішить кожен для себе. Тому що позбавлятися від них - це не зовсім правильна традиція, як на мене", - зазначив Грубич.
Ярослав та Ольга Грубич (фото: прес-служба "1+1")
Влітку 2014 року 17-річна Ольга загинула після того, як її збив невідомий водій авто, і зник з місця ДТП. Дівчина отримала важкі травми, але була жива. Її відразу ж госпіталізували.
Майже три тижні вона лежала в Комі, але, на жаль, лікарі не змогли повернути її до життя.
Нагадаємо, раптово померла невістка Геннадія Кернеса.
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