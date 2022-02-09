Умер известный художник Игорь Губский: за его работами охотятся музеи и коллекционеры

Ушел из жизни известный художник Игорь Губский. Он был ярким представителем Украинской школы ХХ века и его работы хранятся во многих музеях и частных коллекциях.

Об этом сообщает художник Виктор Хоменко на своей странице в Facebook .

Игорь Губский родился 11 июня 1954 года в городе Кадиевка, Луганской области. Его отец был художником, а мать - домохозяйкой. Детство он провел в Кадиевке, а потом родители решили переехать в Луганск.

После восьмого класса Губский поступает в Луганское художественное училище, которое окончил с отличием в 1973 году. Там он получил специальность преподавателя черчения и рисования.

Игорь Губский в 1976 году (фото: wikipedia.org)

В том же году он поступил в Киевский государственный художественный институт на факультет живописи. После второго курса попал в мастерскую известного украинского художника Виктора Пузырькова.

В 1981 году Губский вернулся из армии, после чего попал в мастерскую к украинскому художнику-живописцу Сергею Григорьеву, где обучался в течение 3 лет.

Работа Губского - Вахтер (1987, Холст, масло) (фото: wikipedia.org)

Подавляющее большинство работ Губского - это портреты. При этом стиль его работ продолжал традиции психологического портрета старого или классического доавангардного искусства.

Работа Губского - Арлекин (2011, Холст, масло) (фото: wikipedia.org)

Картины художника участвовали в торгах на аукционе Cristie’s, и Philips. Его работы хранятся в Национальном художественном музее Украины, в Государственной Третьяковской галерее (Москва, Россия), в Художественном музее Мальме (Швеция), в Горловском художественном музее, Сумском художественном музее, Луганском художественном музее, и др.

Работа Губского - Кто там? (2009, Холст, масло) (фото: wikipedia.org)

Работа Губского - Отягощенный властью (2014, Холст, масло) (фото: wikipedia.org)