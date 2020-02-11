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Увольнение главы ОП: Богдан запомнился героем бесконечных мемов

STYLERЖизнь    11.02.2020 - 19:39
Увольнение главы ОП: Богдан запомнился героем бесконечных мемов
Богдан запомнился героем множества мемов (фото: коллаж РБК-Украина)

Андрей Богдан стал рекордсменом по мемам

Андрей Богдан уволен с должности руководителя Офиса президента. Сегодня, 11 февраля, указ об увольнении главы ОП подписал президент Владимир Зеленский. Ранее Богдан был адвокатом олигарха Игоря Коломойского, а 21 мая 2019 года возглавил Администрацию президента. С того времени он стад героем множества мемов.

Однажды Богдан в зале Верховной Рады рассмешил Зеленского своей пародией на Петра Порошенко, когда бывший президент выступал за трибуной. Но самые запоминающиеся курьезные случаи связаны с тем, что Богдан часто что-то шептал на ухо главе государства.

Увольнение главы ОП: Богдан запомнился героем бесконечных мемовУвольнение главы ОП: Богдан запомнился героем бесконечных мемовУвольнение главы ОП: Богдан запомнился героем бесконечных мемов

Фото из соцсетей

Сам Богдан говорил, что шепчет на ухо президенту полезные советы и идеи. Украинцы запомнили Богдана из-за его перепалок в сети с мэром Киева Виталием Кличко, шутки о премьер-министре Евгении Кошевом, и т.п.

Увольнение главы ОП: Богдан запомнился героем бесконечных мемов

Увольнение главы ОП: Богдан запомнился героем бесконечных мемовУвольнение главы ОП: Богдан запомнился героем бесконечных мемов

Фото из соцсетей

После того, как Богдана раскритиковали за поездку в Сен-Тропе на День Независимости Украины, он написал на своей странице в Facebook: "парахоботики узбагойтесь".

Увольнение главы ОП: Богдан запомнился героем бесконечных мемовУвольнение главы ОП: Богдан запомнился героем бесконечных мемов

Фото из соцсетей

Журналисты писали, что Богдан праздновал юге Франции день рождение своего друга, вместо того, чтобы принимать участие в официальных мероприятиях по случаю праздника. Официально Богдан взял отпуск за свой счет на пять дней.

Увольнение главы ОП: Богдан запомнился героем бесконечных мемов

Фото из соцсетей

Также Богдан рассмешил сеть, когда уснул на коленях у своей девушки во французском аэропорту. На мемах Богдана размещали рядом со многими актерами, включая Киану Ривза и Тома Хенкса.

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