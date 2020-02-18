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Богдан на Сейшелах сумує за дівчаткам: нетрадиційні і страшненькі

STYLERПерсони    18.02.2020 - 18:51
Богдан на Сейшелах сумує за дівчаткам: нетрадиційні і страшненькі
Богдан на Сейшелах сумує (Колаж РБК-Україна)

Андрій Богдан поскаржився, що йому нудно на Сейшельських островах

Андрій Богдан після відходу з посади глави Офісу президента відправився відпочивати на Сейшельські острови. Однак райське місце йому дуже швидко набридло, про що він повідомив у соціальних мережах і навіть запропонував дівчатам скласти йому компанію.

"Дівчата, тут така справа. Приїхав на Сейшели, а тут скукатища. Ніхто не хоче прилетіти в гості? Підтримати, так би мовити, в скрутну хвилину? А то зовсім сумую я. Безвладдя", - написав ексглава Офісу президента Андрій Богдан.

Богдан на Сейшелах сумує за дівчаткам: нетрадиційні і страшненькі

Фото: facebook.com/Андрій Богдан

Пост моментально став популярним в мережі та в коментарях користувачі почали висміювати слова Богдана. Він же у відповідь оновив публікацію і відзначив, хто відгукнувся на його заклик.

"В результаті конкурсу виявлені в коментарях нетрадиційні та страшненькі", - додав Богдан.

Богдан на Сейшелах сумує за дівчаткам: нетрадиційні і страшненькі

Фото: facebook.com/Андрей Богдан

Користувачі обурилися публікацією ексголови Офісу президента і запропонували йому з'їздити в Якутію, якщо вже на Сейшелах йому нудно.

  • А в Якутію не хочеться?
  • Папуасів пошукай і буде тобі щастя.
  • Чекаємо на повернення. Хліб-сіль-стриптиз.
  • Почуття гумору таке ж, як і труселя. Молодець!
  • Бажаю Вам, щоб до Вас завжди прилітали тільки дівчатка, а не вибухові залізні штуковини, які сьогодні цілий день прилітають в Україну.
  • Висилаю корову, тільки треба доїти, 3 рази на день.
  • Вийди звідти, розбійник!
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