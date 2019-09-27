Где Богдан: появился важный нюанс встречи Зеленского с Трампом (фото)

Во время официального визита в США Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом. Но руководитель Офиса президента Андрей Богдан почему-то отсутствовал на важном мероприятии.

На этот интересный нюанс обратила внимание известная украинская журналистка Соня Кошкина, которая написала об этом в Telegram.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа

По словам журналистки, на встрече такого уровня представителей делегации рассаживают в порядке, который соостветствует иерархии в команде президента.

Украинская сторона была рассажена таким образом: рядом с президентом Сергей Шефир (первый помощник), далее Вадим Пристайко (министр иностранных дел), Андрей Ермак (помощник президента). Кроме того на встрече были дипломат Игорь Жовква, Давид Арахамия, Юля Ковалив, Владимир Ельченко.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа

"Ничего ли вас не смущает в этом представительстве? Меня - да. Отсутствие Андрея Богдана. Который так не любит отдаляться от президента хоть на шаг", - пишет Соня Кошкина.

При этом, известно, что Андрей Богдан сопровождал Зеленского в поездке в США и присутствовал на сессии Генассамблеи ООН. Причины отсутствия руководителя Офиса президента на важнейшей встрече неизвестны.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа

"И ещё интересно. Когда Зе вышел к украинской прессе, в углублении справа от него (камеры это место "не видят") стояли все те же Шефир и Ермак, на которых он - время от времени - озирался, "сверял часы", - добавила Кошкина.