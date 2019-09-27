Де Богдан: з'явився важливий нюанс зустрічі Зеленського з Трампом (фото)

Під час офіційного візиту до США Володимир Зеленський провів зустріч з Дональдом Трампом. Але керівник Офісу президента Андрій Богдан чомусь був відсутній на важливому заході.

На цей цікавий нюанс звернула увагу відома українська журналістка Соня Кошкіна, яка написала про це в Telegram.

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа

За словами журналістки, на зустрічі такого рівня представників делегації розсаджують в порядку, який відповідає ієрархії в команді президента.

Українська сторона була розсаджена таким чином: поруч з президентом Сергій Шефір (перший помічник), далі Вадим Пристайко (міністр закордонних справ), Андрій Єрмак (помічник президента). Крім того на зустрічі були дипломат Ігор Жовква, Давид Арахамія, Юля Ковалів, Володимир Єльченко.

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа

"Нічого вас не бентежить у цьому представництві? Мене - так. Відсутність Андрія Богдана. Який так не любить віддалятися від президента хоч на крок", - пише Соня Кошкіна.

При цьому, відомо, що Андрій Богдан супроводжував Зеленського в поїздці в США і був присутній на сесії Генасамблеї ООН. Причини відсутності керівника Офісу президента на надважливій зустрічі невідомі.

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа

"І ще цікаво. Коли Зе вийшов до української преси, в поглибленні праворуч від нього (камери це місце "не бачать") стояли всі ті ж Шефір та Єрмак, на яких він час від часу озирався, "звіряв годинник", - додала Кошкіна.