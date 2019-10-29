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Богдан назвал условия для увольнения Авакова

Новости » Политика    29.10.2019 - 09:48
Богдан назвал условия для увольнения Авакова
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Богдан считает, что Аваков не имеет точно никакого отношения к каким-то схемам

Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков не имеет никакого отношения ни к каким денежным потокам, ни к каким-то схемам. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

Он отмечает, что если такой случай где-то будет продемонстрирован, то реакция будет "немедленная".

"Если такой случай где-то будет продемонстрирован и это будет реалистичный случай, то я думаю, что реакция президента, парламента, моя, Кабинета министров будет незамедлительна", - отметил он.

По словам Богдана, в общественном пространстве нет примеров, что Арсен Аваков является частью каких-либо негативных явлений.

"Сейчас, на сегодняшний день, является полная перезагрузка власти, и мы не видим, я, во всяком случае, даже вы не видите в общественном пространстве примеров, что Арсен Аваков является частью каких-либо негативных явлений, коррупции или еще чего", - добавил он.

Напомним, 28 сентября под Офисом президента проходила акция против сохранение государственных должностей министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Кроме того, ранее в июне акции против Арсена Авакова прошли в восьми украинских городах. Поводом для акции стало убийство 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком.

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Новости Украины Арсен АваковАндрей Богдан
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