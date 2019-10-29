ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Богдан відповів на хвилююче багатьох питання: я адвокат Коломойського, я люблю вечірки

STYLERЖиття    29.10.2019 - 12:34
Богдан відповів на хвилююче багатьох питання: я адвокат Коломойського, я люблю вечірки
Андрій Богдан (фото: РБК-Україна)

Андрій Богдан розповів про свою любов до вечірок та клубів

Андрій Богдан не бачить нічого крамольного у тому, щоб розважатися у клубах та на різноманітних вечірках. А скандали довкола його розгульного образу життя керівника офісу президента Володимира Зеленського не цікавлять. Про це Богдан розповів у інтерв'ю "Українській правді".

"Якщо говорити щиро, так це ж правда - я адвокат Коломойського, я люблю вечірки, я постійно ходжу в якісь клуби, ресторани і нічні заклади. І веду відкритий спосіб життя, я стараюсь появлятися там без охорони", - сказав Богдан.

Глава офісу президента зауважив, що коли йшов у політику, то нібито усіх попереджав, що буде це робити, тому що це - розваги - частина його життя. Більше того, походи до клубів та інших розважальних закладів, за словами Богдана, "не суперечать ні законам, ні якійсь публічній етиці".

Також Андрій Богдан сказав, що не любить, коли його називають "одіозним". Він більше воліє зватися "відомим". Крім того, Богдан впевнений, що він - "весела і щира людина".

"У мене не є самоціль - влада чи гроші. У мене є самоціль - досягнення якогось результату і комфорт тої обстановки, в якій я знаходжусь", - підкреслив помічник Зеленського.

Богдан відповів на хвилююче багатьох питання: я адвокат Коломойського, я люблю вечірки

Андрій Богдан (фото: РБК-Україна)

Зеленський розповів, чому не звільняє Богдана Майданчик для вечірок і Тесла: в яких будинках живуть Андрій Богдан та Дмитро Разумков
Новини України Андрій Богдан
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся