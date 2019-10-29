Богдан відповів на хвилююче багатьох питання: я адвокат Коломойського, я люблю вечірки

Андрій Богдан (фото: РБК-Україна)

Андрій Богдан розповів про свою любов до вечірок та клубів

Андрій Богдан не бачить нічого крамольного у тому, щоб розважатися у клубах та на різноманітних вечірках. А скандали довкола його розгульного образу життя керівника офісу президента Володимира Зеленського не цікавлять. Про це Богдан розповів у інтерв'ю "Українській правді".

"Якщо говорити щиро, так це ж правда - я адвокат Коломойського, я люблю вечірки, я постійно ходжу в якісь клуби, ресторани і нічні заклади. І веду відкритий спосіб життя, я стараюсь появлятися там без охорони", - сказав Богдан.

Глава офісу президента зауважив, що коли йшов у політику, то нібито усіх попереджав, що буде це робити, тому що це - розваги - частина його життя. Більше того, походи до клубів та інших розважальних закладів, за словами Богдана, "не суперечать ні законам, ні якійсь публічній етиці".

Також Андрій Богдан сказав, що не любить, коли його називають "одіозним". Він більше воліє зватися "відомим". Крім того, Богдан впевнений, що він - "весела і щира людина".

"У мене не є самоціль - влада чи гроші. У мене є самоціль - досягнення якогось результату і комфорт тої обстановки, в якій я знаходжусь", - підкреслив помічник Зеленського.

Андрій Богдан (фото: РБК-Україна)