Боевики убили 21-летнюю солдата ВСУ: у нее остался маленький сын

На Донбассе на фронте погиба военнослужащая ВСУ Анастасия Витовская из 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар". Девушка 27 сентября около города Зализное (подчинен Торецкому городскому совету) получила множественные осколочные ранения, которые стали фатальными. Об этом передали в батальоне на странице в Facebook.

Витовская - уроженка Луганской области (Рубежное). Дома у нее остался маленький сын.

Анастасия была солдатом, служила во взводе материального обеспечения.

Молодой героине был только 21 год.

"Как же так... Анастасия Витовская. 1998 года рождения. Родом из Рубежного Луганской области. Солдат взвода материального обеспечения 24 отдельного штурмового батальона Айдар 53-й отдельной механизированной бригады. Погибла на фронтах Национально-освободительной войны, в районе н. п. Зализное 27.09.2019, от осколочных ранений. Я понимаю современные тенденции, равноправия, женщины в армии, все такое... Но я никогда не приму, когда от пуль или осколков погибает молодая девушка, у которой еще и сынок остался... Ну неправильно это... Покойся с миром, Героиня! Вечная Слава Тебе в веках!", - написал Назар Приходько в своем Facebook.

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Украинцы скорбят по погибшей от пули пророссийских боевиков девушке.

Светлая память и соболезнования родным...

Низкий вам поклон, вечная память героям Украины, слава героям...

Царство небесное тебе, девочка!

Вечная память...

Запомните ее глаза, особенно те, которые взывают, сидя глубоко в тылу, об отводе наших войск...

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Как сообщалось ранее, на Донбассе на фронте погибли в августе восемь украинских военных. Самому младшему из погибших героев было только 20 лет, а самому старшему - 38.

Также мы писали о том, что недавно российский наемник слил фото кадровых военных РФ на Донбассе.