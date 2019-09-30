Бойовики вбили 21-річну солдата ЗСУ: у неї залишився маленький син

На Донбасі на фронті гинуть військовослужбовець ЗСУ Анастасія Вітовська з 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар". Дівчина 27 вересня близько міста Залізне (підпорядкований Торецьке міській раді) отримала множинні осколкові поранення, які стали фатальними. Про це передали в батальйоні на сторінці в Facebook.

Вітовська - уродженка Луганської області (Рубіжне). Вдома у неї залишився маленький син.

Анастасія була солдатом, служила у взводі матеріального забезпечення.

Молодій героїні був тільки 21 рік.

"Як же так... Анастасія Вітовська. 1998-го року народження. Родом з Рубіжного Луганської області. Солдат взводу матеріального забезпечення 24 окремого штурмового батальйону Айдар 53-ї окремої механізованої бригади. Загинула на фронтах Національно-Визвольної Війни, в районі н. п. Залізне 27.09.2019, від осколкових поранень. Я розумію сучасні тенденції, рівноправ'я, жінки у війську, все таке... Але я ніколи не прийму, коли від куль чи уламків гине молода дівчина, у якої ще й синочок залишився... Ну неправильно це... Спочивай з миром, Героїня! Вічна Слава Тобі у Віках!", - написав Назар Приходько у своєму Facebook.

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Українці сумують за дівчиною, яка загинула від кулі проросійських бойовиків:

Світла пам'ять і співчуття рідним...

Низький вам уклін, вічна пам'ять героям України, слава героям...

Царство небесне тобі, дівчинко!

Вічна пам'ять...

Запам'ятайте її очі, особливо ті, які волають, сидячи глибоко у тилу, про відведення наших військ...

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Як повідомлялося раніше, на Донбасі на фронті загинули в серпні вісім українських військових. Наймолодшому із загиблих героїв було тільки 20 років, а найстаршому - 38.

Також ми писали про те, що нещодавно російський найманець злив фото кадрових військових РФ на Донбасі.