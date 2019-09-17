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Он воюет за победу: сеть поразил разведчик с инвалидностью на Донбассе (видео)

STYLERВойна    17.09.2019 - 19:32
Он воюет за победу: сеть поразил разведчик с инвалидностью на Донбассе (видео)
Фото: Боец ВСУ (Коллаж РБК-Украина)

Украинский военный лишился на фронте ноги, но не оставил идею защитит свою страну

В сети появилось впечатляющее видео, как боец ВСУ, потерявший в боях ногу, все равно воюет на Донбассе. Он отстреливается от вражеских пуль с помощью своего протеза. Ролик опубликовали на странице "Повернись живим" в Facebook.

"Ничего необычного. Просто разведчик, который потерял на передовой ногу, отстреливается с помощью своего протеза. Несмотря на тяжелое ранение, парень не покинул армию и прямо сейчас защищает нас с вами на передовой. Он не устает от войны, потому что воюет за победу", - написали под видео.

Видео: Боец с инвалидностью все равно воюет на передовой (Facebook/Повернись живим)

В комментариях пользователи сети поблагодарили воина за мужество и отвагу, и за защиту Украины.

  • Дякую, брате. І батькам твоїм - подяка й земний уклін за такого сина.
  • Молодец, даже в горе видит позитив.
  • Береги тебя, Господь.
  • Молодчага умница. Светлая голова всегда выход найдет.
  • Пусть ваши ангелы хранители везде и всюду вас берегут, вас любят и ждут!
  • Героям слава! Дай Боже здоров'я захиснику! Живим і з перемогою!!!
  • Дякуємо тобі наш любий захисник за наші мирні ночі. Низький уклін усім хто боронить нашу Державу.

Он воюет за победу: сеть поразил разведчик с инвалидностью на Донбассе (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com/pg/backandalive)

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