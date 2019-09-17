Он воюет за победу: сеть поразил разведчик с инвалидностью на Донбассе (видео)

Украинский военный лишился на фронте ноги, но не оставил идею защитит свою страну
В сети появилось впечатляющее видео, как боец ВСУ, потерявший в боях ногу, все равно воюет на Донбассе. Он отстреливается от вражеских пуль с помощью своего протеза. Ролик опубликовали на странице "Повернись живим" в Facebook.
"Ничего необычного. Просто разведчик, который потерял на передовой ногу, отстреливается с помощью своего протеза. Несмотря на тяжелое ранение, парень не покинул армию и прямо сейчас защищает нас с вами на передовой. Он не устает от войны, потому что воюет за победу", - написали под видео.
Видео: Боец с инвалидностью все равно воюет на передовой (Facebook/Повернись живим)
В комментариях пользователи сети поблагодарили воина за мужество и отвагу, и за защиту Украины.
Скриншот комментариев (facebook.com/pg/backandalive)