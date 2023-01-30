Боец ВСУ спас трехметрового питона из подбитого российского танка (видео и фото)

Украинский военный спас питона, вытащив змею из-под горящего подбитого в ходе боя при контрнаступлении в Харьковской области танка российских оккупантов. Боец ВСУ позже привез трехметрового пресмыкающегося в Харьков и передал серпентологу для ухода.

Позже выяснилось, что питон мог быть питомцем одного из разрушенных вражескими снарядами отелей. Об этом передает " Суспільне. Харків ".

Украинские защитники назвали спасенного питона Купянск - в честь города, который они тогда освобождали в рамках контрнаступательных действий.

Как рассказал военный ВСУ Богдан, в сентябре 2022-го во время боя он с побратимами в лесу подбил два танка противника, что обстреливали их позиции. И вот под пылающей вражеской бронетехникой боец заметил змею - того самого питона.

"Он был весь чумазый... выползал из-под танка. Я подбегаю, ловлю его как канат, и тяну за собой. Отбежал немного, свернул его в клубок, под курткой зажал, и побежал дальше, потому что танк начал взрываться", - говорит воин.

Трехметровый питон сейчас проживает в Харькове (фото: Александра Новосел / kh.suspilne.media)

Бойцы позже выяснили, откуда под российским танком могла взяться такая змея.

"Там была элитная баня, а в ней был террариум. Когда мы подбили танк, мы пошли в разведку, нашли эту баню уже разбитую, и там было много змей... их куски валялись. Возможно, он и сам дополз до тех танков погреться, но я не исключаю, что они его украли ради развлечения или еды... Мы часто находили на их позициях шкуры собак, кости собак... Они едят все - это же русня", - рассказал Богдан.

Военный привез питона к себе домой в Харьков, и признается, что после этого "квартира стала его - когда я выпустил питона в квартире, стал его бояться".

Трехметровый питон требует особое питание и уход (фото: скриншот с видео)

Громадную змею нужно было кормить. Он с друзьями искал подходящую еду для нового питомца, но позже понял, что в дальнейшем Купянску нужен был полноценный уход и забота, а сам Богдан - часто на выездах на боевых заданиях.

Поэтому обратился к волонтерам, рассказав о "трофее, отбитом у россиян".

Боец ВСУ Богдан рассказал о питоне, которого удалось спасти под Купянском (фото: скриншот с видео)

"Я понимал, что животное не виновато, и его надо кормить, а я часто на боевых выездах месяцами. Я боялся оставлять его с девушкой, потому что это большая змея", - вспоминает Богдан.

Взялся ухаживать за питоном профессор Харьковского университета имени Каразина Дмитрий Шабанов, поселив у себя дома.

Харьковский профессор Дмитрий Шабанов и военный ВСУ Богдан, вместе с питоном Купянском (фото: Александра Новосел / kh.suspilne.media)

Ученый рассказал, что Купянск теперь откормленный, и раз в несколько недель лакомится крысой.

Он отметил, что вообще питоны могут достигать размеров более 6 метров.

"Это достаточно молодая особь, и по поведению видно, что она имела дело с людьми", - сказал профессор.

Видео: история о спасенном бойцом ВСУ питоне

Когда о спасенном питоне Купянске вышел сюжет в СМИ, с журналистами связалась администратор гостинично-ресторанного комплекса "Камелот" Валентина Литвинова. Она рассказала, что змея, вероятно, их питомец по имени Петя, и пресмыкающееся прежде проживало в их заведении до полномасштабного вторжения РФ. Сейчас гостиница разрушена в результате обстрелов.

"Мы за ним ухаживали - администраторы и горничные, он жил в террариуме в холле гостиницы, там был обогрев, условия были хорошие", - отметила администратор и добавила, что питона Петю смотрители ласково называли Петрушей.

Питон Купянск мог проживать в местном отеле в террариуме (фото: Александра Новосел / kh.suspilne.media)

"Когда еще был маленький, его привезли сюда. Ему уже почти 20 лет... Думаю, что это единственный питон на весь Купянск был. Мы так рады были, что ему удалось выжить", - говорит Валентина.

После деоккупации женщина уехала из Купянска, и сейчас признается, что хочет навестить бывшего питомца. Администратор добавляет, что очень благодарна военному Богдану за спасение питона и профессору Шабанову за заботу о нем.

Питон Купянск, вероятно, ранее носил имя Петя (фото: скриншот с видео)