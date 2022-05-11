Боец с "Азовстали" сделал своей девушке предложение, находясь в самом аду

Возлюбленная героя согласилась и ответила ему "да".

"Любови в ленту. Воин из Азовстали сделал своей девушке предложение, находясь в самом аду. Она сказала - да. Верим, что все у них будет хорошо", - написал Аронец.

Боец пишет своей любимой нежнейшие слова, называя ее талисманом своей жизни.

"Извини, что я не могу это сделать, как все нормальные люди, став на колени со всеми лучшими предложениями, но я делаю это пока так. Прошу тебя стать моей женой, моей единственной до старости и далее. Представь, что я стою на колене с цветами и прошу твою руку и сердце. Ты будешь моей женой?" - написал девушке воин.

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