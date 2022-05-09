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Герои среди нас: выяснились подробности про Илью Самойленко из "Азова"

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Мариуполь, Понедельник 09 мая 2022 15:23
Герои среди нас: выяснились подробности про Илью Самойленко из "Азова" Илья Самойленко в Мариуполе борется за всю Украину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Офицер управления разведки и боец полка "Азов" Илья Самойленко потерял в боевых действиях левую руку и имеет титановый механический протез.

Об этом сообщает Оперативный ВСУ в Telegram-канале.

"Илью Самойленко из "Азова" за последнее время узнает каждый. Но не все знают: он потерял в бою левую руку. Сейчас у него титановый механический протез; также Илья потерял правый глаз. Теперь глаз искусственный", - сказано в сообщении.

Также известно, что до войны Илья учился на историческом факультете Киевского университета, поэтому мечтает завершить учебу после победы.

Герои среди нас: выяснились подробности про Илью Самойленко из &quot;Азова&quot;Илья Самойленко в боевіх действиях потерял руку (фото: t.me/operativnoZSU)

Напомним, что 8 мая офицер управления разведки Илья Самойленко дал пресс-конференцию в режиме онлайн с завода "Азовсталь", где он находится с побратимами.

В очередной раз он повторил, что его военные не собираются сдаваться российским оккупантам.

Как мы ранее писали, в полку "Азов" объяснили, почему воюют за Мариуполь.

Читайте также, полк "Азов" назвал потери оккупантов в Мариуполе.

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