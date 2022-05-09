Герои среди нас: выяснились подробности про Илью Самойленко из "Азова"

Офицер управления разведки и боец полка "Азов" Илья Самойленко потерял в боевых действиях левую руку и имеет титановый механический протез.

Об этом сообщает Оперативный ВСУ в Telegram-канале.

"Илью Самойленко из "Азова" за последнее время узнает каждый. Но не все знают: он потерял в бою левую руку. Сейчас у него титановый механический протез; также Илья потерял правый глаз. Теперь глаз искусственный", - сказано в сообщении.

Также известно, что до войны Илья учился на историческом факультете Киевского университета, поэтому мечтает завершить учебу после победы.

Илья Самойленко в боевіх действиях потерял руку (фото: t.me/operativnoZSU)

Напомним, что 8 мая офицер управления разведки Илья Самойленко дал пресс-конференцию в режиме онлайн с завода "Азовсталь", где он находится с побратимами.

В очередной раз он повторил, что его военные не собираются сдаваться российским оккупантам.