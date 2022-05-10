ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Больше тысячи военных, много раненых. Верещук рассказала, кто еще остается на "Азовстали"

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 10 мая 2022 15:10
Больше тысячи военных, много раненых. Верещук рассказала, кто еще остается на "Азовстали" Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Валерия Полищук

На металлургическом заводе "Азовсталь", который штурмуют российские войска, находятся более 1 тысячи украинских военных. При этом около сотни из них ранены.

Об этом заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ouest France.

"Более 1000 украинских солдат, включая сотни раненых, все еще находятся на осажденном российскими войсками металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе на юго-востоке Украины", - заявила она.

По ее словам, они остаются в подземных туннелях огромного металлургического комплекса.

"Есть тяжелораненые, которых нужно срочно эвакуировать", - сказала вице-премьер.

Напомним, на фоне парада ко Дню победы, который оккупанты организовали в Мариуполе, возле "Азовстали" продолжают идти бои. Сейчас российские военные пытаются перекрыть все пути отхода украинским военным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь Ирина Верещук Война России против Украины
NEWS
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
DAILY
Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы