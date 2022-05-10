Больше тысячи военных, много раненых. Верещук рассказала, кто еще остается на "Азовстали"
На металлургическом заводе "Азовсталь", который штурмуют российские войска, находятся более 1 тысячи украинских военных. При этом около сотни из них ранены.
Об этом заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ouest France.
"Более 1000 украинских солдат, включая сотни раненых, все еще находятся на осажденном российскими войсками металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе на юго-востоке Украины", - заявила она.
По ее словам, они остаются в подземных туннелях огромного металлургического комплекса.
"Есть тяжелораненые, которых нужно срочно эвакуировать", - сказала вице-премьер.
Напомним, на фоне парада ко Дню победы, который оккупанты организовали в Мариуполе, возле "Азовстали" продолжают идти бои. Сейчас российские военные пытаются перекрыть все пути отхода украинским военным.
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