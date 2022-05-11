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Боєць з "Азовсталі" зробив своїй дівчині пропозицію, перебуваючи в самому пеклі

Боєць з Маріуполя зробив пропозицію коханій (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Український військовий, який зараз перебуває на "Азовсталі" в Маріуполі, зробив пропозицію своїй коханій дівчині. Він попросив її стати його дружиною.

Про прекрасну і світлу історію розповів українцям політичний оглядач і волонтер Олександр Аронець.

Кохана героя погодилася і відповіла йому "так".

"Любови в стрічку. Воїн з Азовсталі зробив своїй дівчині пропозицію, перебуваючи в самому пеклі. Вона сказала-так. Віримо, що все у них буде добре", - написав Аронець.

Боєць пише своїй коханій найніжніші слова, називаючи її талісманом свого життя.

"Вибач, що я не можу це зробити, як всі нормальні люди, ставши на коліна з усіма кращими пропозиціями, але я роблю це поки так. Прошу тебе стати моєю дружиною, моєю єдиною до старості і далі. Уяви, що я стою на коліні з квітами і прошу твою руку і серце. Ти будеш моєю дружиною? - написав дівчині воїн.

У коментарях підписники висловили свли емоції.

  • Дай Боже поскоріше вирватися хлопцям з пекла та, щоб збулися їх найзаповітніші мрії. Навіть в такому положенні смороду не здаються та не втрачають віру в майбутнє, в перемогу, в краще життя, то і ми маємо не здаватися! Тримайтеся, все буде Україна.
  • Господи допоможи йому і побратимам! Нехай повернутися живими і нехай він зробить усе це для коханої, як описавши з квітами, романтично в мирній і вільній Україні!
  • Дай Бог вам щастя, щастя, здоров'я і миру понад усе.

Читайте також, ці фото покалічених українських захисників на Азовсталі повинен побачити весь світ.

Наразі відомо, що на металургійному заводі "Азовсталь", який штурмують російські війська, перебувають більше 1 тисячі українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Раніше ми писали, що Ілля Самойленко з "Азова" воює з титановим протезом замість руки.

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Маріуполь