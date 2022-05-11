Боєць з "Азовсталі" зробив своїй дівчині пропозицію, перебуваючи в самому пеклі

Український військовий, який зараз перебуває на "Азовсталі" в Маріуполі, зробив пропозицію своїй коханій дівчині. Він попросив її стати його дружиною.

Кохана героя погодилася і відповіла йому "так".

"Любови в стрічку. Воїн з Азовсталі зробив своїй дівчині пропозицію, перебуваючи в самому пеклі. Вона сказала-так. Віримо, що все у них буде добре", - написав Аронець.

Боєць пише своїй коханій найніжніші слова, називаючи її талісманом свого життя.

"Вибач, що я не можу це зробити, як всі нормальні люди, ставши на коліна з усіма кращими пропозиціями, але я роблю це поки так. Прошу тебе стати моєю дружиною, моєю єдиною до старості і далі. Уяви, що я стою на коліні з квітами і прошу твою руку і серце. Ти будеш моєю дружиною? - написав дівчині воїн.

У коментарях підписники висловили свли емоції.