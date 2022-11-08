Яблучний шедевр: галицька господиня поділилась унікальним рецептом пирога

"Це кулінарна знахідка і справжній яблучний шедевр, не побоюсь цього слова. Бо гарантовано смачно і при цьому швидко і в міру доступно. Скільки господинь за ці роки уже його готували - не перерахувати.

Деякі господині зменшили кількість яєць, замість невеликої кількості олії використовували просто масло чи дещо міняли порядок замішування тіста. Але результат завжди прекрасний", - пише Леся Кравецька.

Інгредієнти для яблучного пирога:

яйця курячі - 4 шт.

цукор - 200 г

борошно - 200 г

розпушувач тіста - 20 г

олія - 50 г

масло - 150 г

цедра лимона - 20 г

яблука - 1000 г

суміш спецій для пряників 1 чайна ложка

пудра цукрова 40 г для посипки

цукор ванільний для посипки

Як готувати

Яйця добре збийте з цукром міксером 4-5 хвилин до світлої пишної маси.

Додайте усе, крім яблук і збивайте ще 2-3 хвилини. Масло має бути розтопленим і вистиглим.

Форму змастіть і обсипати манкою

Вилийте тісто і зверху тісно втикніть сторчма четвертинки почищених яблук. У процесі випікання тісто підніметься і заповнить невеликі проміжки між ними.

Випікайте 40 хвилин при +180 градусів. Дайте охолонути перед нарізанням. Настояний він стає ще смачнішим.

Притрусіть пудрою з ваніліном перед подачею.

Яблучний пиріг по цьому рецепту (фото: facebook.com/Галя Хомицька)