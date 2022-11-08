Яблучний шедевр: галицька господиня поділилась унікальним рецептом пирога

Яблучний пиріг - улюбленець мільйонів господинь, бо процес його приготування не вимагає надзусиль і складних інгредієнтів. Ця випічка годиться як для домашнього застілля, так і для прийому гостей.
Рецептом ароматного й пухкого яблучного пирога поділилась у Facebook галицька господиня й авторка кулінарних книг Леся Кравецька.
"Це кулінарна знахідка і справжній яблучний шедевр, не побоюсь цього слова. Бо гарантовано смачно і при цьому швидко і в міру доступно. Скільки господинь за ці роки уже його готували - не перерахувати.
Деякі господині зменшили кількість яєць, замість невеликої кількості олії використовували просто масло чи дещо міняли порядок замішування тіста. Але результат завжди прекрасний", - пише Леся Кравецька.
Інгредієнти для яблучного пирога:
Яйця добре збийте з цукром міксером 4-5 хвилин до світлої пишної маси.
Додайте усе, крім яблук і збивайте ще 2-3 хвилини. Масло має бути розтопленим і вистиглим.
Форму змастіть і обсипати манкою
Вилийте тісто і зверху тісно втикніть сторчма четвертинки почищених яблук. У процесі випікання тісто підніметься і заповнить невеликі проміжки між ними.
Випікайте 40 хвилин при +180 градусів. Дайте охолонути перед нарізанням. Настояний він стає ще смачнішим.
Притрусіть пудрою з ваніліном перед подачею.
Яблучний пиріг по цьому рецепту (фото: facebook.com/Галя Хомицька)