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Яблучний шедевр: галицька господиня поділилась унікальним рецептом пирога

Як приготувати смачний яблучний пиріг (фото: freepik.com)
Автор: Styler

Яблучний пиріг - улюбленець мільйонів господинь, бо процес його приготування не вимагає надзусиль і складних інгредієнтів. Ця випічка годиться як для домашнього застілля, так і для прийому гостей.

Рецептом ароматного й пухкого яблучного пирога поділилась у Facebook галицька господиня й авторка кулінарних книг Леся Кравецька.

"Це кулінарна знахідка і справжній яблучний шедевр, не побоюсь цього слова. Бо гарантовано смачно і при цьому швидко і в міру доступно. Скільки господинь за ці роки уже його готували - не перерахувати.

Деякі господині зменшили кількість яєць, замість невеликої кількості олії використовували просто масло чи дещо міняли порядок замішування тіста. Але результат завжди прекрасний", - пише Леся Кравецька.

Інгредієнти для яблучного пирога:

  • яйця курячі - 4 шт.
  • цукор - 200 г
  • борошно - 200 г
  • розпушувач тіста - 20 г
  • олія - 50 г
  • масло - 150 г
  • цедра лимона - 20 г
  • яблука - 1000 г
  • суміш спецій для пряників 1 чайна ложка
  • пудра цукрова 40 г для посипки
  • цукор ванільний для посипки

Як готувати

Яйця добре збийте з цукром міксером 4-5 хвилин до світлої пишної маси.

Додайте усе, крім яблук і збивайте ще 2-3 хвилини. Масло має бути розтопленим і вистиглим.

Форму змастіть і обсипати манкою

Вилийте тісто і зверху тісно втикніть сторчма четвертинки почищених яблук. У процесі випікання тісто підніметься і заповнить невеликі проміжки між ними.

Випікайте 40 хвилин при +180 градусів. Дайте охолонути перед нарізанням. Настояний він стає ще смачнішим.

Притрусіть пудрою з ваніліном перед подачею.

Яблучний пиріг по цьому рецепту (фото: facebook.com/Галя Хомицька)

Нагадаємо, раніше ми ділились рецептом десерту, який готують за 5 хвилин.

Читайте також, як приготувати пиріг з варення за бабусиним рецептом.

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