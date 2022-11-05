Пиріг з варення за бабусиним рецептом: це дуже просто і дешево
Пиріг з варення - це дуже проста і доступна кожному випічка, якою варто побалувати, як дорослих, так і найменших членів сім'ї.
Рецептом поділилася відома українська блогерка Лілія Цвіт.
Інгредієнти (на форму 25х35 см):
- кефір - 0,5 л
- варення - 0,5 л
- сода - 2 ч. л.
- яйця - 3 шт.
- цукор - 150 г
- борошно - 700 г
- горіхи - 50 г
Для посипки:
- какао - 1 ст. л.
- ванільний цукор - 1 п.
- кориця - 1 ч. л.
Покрокове приготування
Вилийте у велику миску кефір чи кисле молоко й розчиніть у ньому соду. Додайте у кефір будь-яке варення. Ретельно все перемішайте.
Додайте яйця та цукор і перемішайте. Потім додайте борошно і замісіть тісто консистенції густої сметани. У тісто додайте горіхи (за бажанням).
Приготуйте посипку: змішайте какао, корицю та ванільний цукор.
Викладіть тісто в форму, вистелену пергаментом. Розрівняйте тісто і посипте його посипкою. Випікайте при температурі 170 градусів близько години.
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