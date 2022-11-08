Яблочный шедевр: галицкая хозяйка поделилась уникальным рецептом пирога

"Это кулинарная находка и настоящий яблочный шедевр, не побоюсь этого слова. Потому что гарантированно вкусно и при этом быстро и в меру доступно. Сколько хозяек за эти годы уже его готовили - не перечислить.

Некоторые хозяйки уменьшили количество яиц, вместо небольшого количества масла использовали просто масло или несколько меняли порядок замешивания теста. Но результат всегда прекрасен", - пишет Леся Кравецкая.

Ингредиенты для яблочного пирога:

яйца куриные - 4 шт

сахар - 200 г

мука - 200 г

разрыхлитель теста - 20 г

масло растительное - 50 г

масло - 150 г

цедра лимона - 20 г

яблоки - 1000 г

смесь специй для пряников 1 чайная ложка

пудра сахарная 40 г для посыпки

сахар ванильный для посыпки

Как готовить

Яйца хорошо взбейте с сахаром миксером 4-5 минут до светлой пышной массы.

Добавьте все кроме яблок и взбивайте еще 2-3 минуты. Масло должно быть растопленным и остывшим.

Форму смажьте и обсыпайте манкой.

Вылейте тесто и сверху тесно ткните торчками четвертинки почищенных яблок. В процессе выпечки тесто поднимется и заполнит небольшие промежутки между ними.

Выпекайте 40 минут при +180 градусов. Дайте остыть перед нарезкой. Настоянный он становится еще вкуснее.

Посыпайте пудрой с ванилином перед подачей.

Яблочный пирог по этому рецепту (фото: facebook.com/Галя Хомицька)