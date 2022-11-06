Десерт без випічки за 5 хвилин: без масла, яєць і молока!
Скріншот: Десерт без випічки за 5 хвилин
Швидкі десерти - саме те, коли нема часу, світла, а іноді й натхнення, щоб заморочуватися по кілька годин на кухні.
Рецептом такого десерту поділилася українська кулінарна блогерка Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Банани – 300 г (3 середніх)
- Шоколад – 200 г
Покрокове приготування:
Розтопіть шоколад будь-яким зручним способом (наприклад, на водяній бані). Але не перетримайте, щоб шоколад не згорнувся.
Подрібніть банани за допомогою блендера чи виделки.
Змішайте банани із розтопленим шоколадом. Вистеліть форму пергаментом чи харчовою плівкою.
Поставте десерт у холодильник на 2-3 години до застигання.
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