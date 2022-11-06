Десерт без випічки за 5 хвилин: без масла, яєць і молока!

Скріншот: Десерт без випічки за 5 хвилин

Швидкі десерти - саме те, коли нема часу, світла, а іноді й натхнення, щоб заморочуватися по кілька годин на кухні.

Рецептом такого десерту поділилася українська кулінарна блогерка Alina FooDee.