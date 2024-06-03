Вагітна блогерка Верба зізналася, що брехала фанам: "Цирк на дроті"

Блогерка Юлія Верба , яка днями оголосила про вагітність, розкрила більше подробиць щодо цієї події. Як виявилося, дівчина вже на шостому місяці, а перший триместр минув дуже непросто. До того ж вона визнала, що надурила підписників.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Верба розповіла у Stories на своїй Instagram -сторінці.

Верба вагітна - деталі

Блогерці вдалося дуже довго приховувати свій стан. Вона не публікувала фото з животиком, а також вдала ховала його під одягом. Ба більше, Верба майже не набрала вагу, а тому навіть на третьому місяці вагітності помітити животик було важко.

Верба на третьому місяці вагітності (скріншот)

Втім, саме у цей час у блогерки почався токсикоз. Вона не тільки не набирала вагу, а ще й втратила 4 кілограми.

"В мене був такий токсикоз, я нічого не могла їсти", - написала дівчина.

Верба розкрила деталі вагітності (скріншот)

Як Верба надурила підписників

Також блогерка пригадала свою подорож на круїзному лайнері. Це було у березні цього року. Верба розповідала, що влаштувала "цирк на дроті", адже казала, що в неї нібито морська хвороба.

Втім, вона брехала. Блогерка хотіла приховати свою вагітність. І тому, поки в неї було сильне зневоднення через токсикоз, вона розповідала зовсім іншу версію.

Верба набрехала фанам (скріншот)