Блогерка з Одеси оскандалилася заявами про "нацистів в Україні" та "утиск російськомовних"

Одеська блогерка та власниця салону краси Руслана Броннікова зробила заяву про нібито "утиск російськомовних" і повідомила, що "нацисти в Україні їй нав'язують мову". Причиною таких заяв було те, що вона отримала штраф як український підприємець, котрий не дотримується закону про державну мову.

Деталі скандалу та подробиці хейту блогерка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Бронникова – ФОП, який надає б'юті-послуги в Одесі. Вона веде власну сторінку в Instagram і сайт – російською мовою.

Однак це суперечить закону про державну мову, тож підприємницю оштрафували на 5 тисяч гривень.

Щобільше, після штрафу блогерка заявила, що їй простіше закрити ФОП, ніж перейти на українську мову.

А коли почалася хвиля хейту на її адресу, Бронникова заявила, що "нацисти їй нав'язують наративи та правила", вона живе у "нацистській Україні" і її обмежують за російську мову.

Варто зазначити, що Руслана Бронникова і раніше публікувала антиукраїнські посади на своїй сторінці в Instagram.

До того ж близько місяця тому вона виїхала з Одеси до Росії. Зараз вона перебуває в Анапі й, судячи з публікацій, повертатися в Україну не збирається.

Хоча ще рік тому вона публікувала фотографії з макіяжем у національних кольорах. При цьому жодних висловлювань про те, хто агресор, вона не писала.