Комік Щегель після скандалу щодо втечі з країни видав різку тираду про Україну
Український стендап-комік Андрій Щегель після заяв про втечу з країни з дозволом на виїзд від Мінкульту в рамках туру, про "втому від війни" і своє ігнорування повісток від військкомату, відреагував на гучний скандал, що спалахнув... роздмухавши його новою тирадою ще сильніше.
Цього разу артист у своїй промові жорстко пройшовся Україною та українцями на стримі в мережі.
Під час онлайн-розмови у Щегеля поцікавилися, що він думає про реакцію на своє минуле інтерв'ю Роману Скрипіну, в якому зробив низку заяв, які різко сприйняли в суспільстві.
Комік на камеру видав таку промову, в якій не соромився у виразах і рясно розбавляв нецензурною лайкою:
"Так, що я думаю...
- По-перше - це самий жосткий йо**утий цирк.
- По-друге - як взагалі я можу читати новини, сподіваючись на отримання будь-якої інформації після того, що відбулося.
- По-третє - Україна - й**аний цирк з попаяними д**ілами, у яких нема шансів на цивільне життя вообще на**й ніякого.
- Четверте - люди й**ані криси, які на**й не можуть включити свої ї**ла, подумати головою, заперечити, підтримати і щось там робить, абсолютно залежні від будь-чого п**ари, які трясуться на**й за пиріжкок з г**ном, лиш б в них не забрали громадянство, яке ні на що не здатне.
Я схиляюся до того, що це фестиваль довбо**бства, який ґрунтується на заздрості, де людина п**данула, і ти знаєш, що у тебе не так і це олігарх кайф*жорства.
Я щиро вдячний українському народу, який організував можливість отримання політичного притулку в ряді країн. Мені по**ю шість тисяч раз, і я готовий туди ніколи не повертатися, бо на**я.
Немає сильнішого мотиватора, ніж український народ, не повертатися в Україну.
Українські коміки - недорозвинуті п**араси. Ми Північна Корея - от що я думаю", - сказав Щегель.
Нижче на відео можна почути цей спіч (попереджаємо - звучить багато нецензурних висловів!)
Відео: Андрій Щегель різко висловився про Україну та українців після скандалу з виїздом з країни
Що відомо про Андрія Щегеля
Комік та стендапер Андрій Щегель раніше був резидентом "Підпільного стендапу", учасник проекту "Srakadupa". Навчався у Львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут та Юридичному ліцеї Національної академії внутрішніх справ. Продовжив навчання на юридичному факультеті Київського національного університету. Має офіцерське звання.
Свій дебют як стендапера Андрій зробив у 2014 році, виступаючи на "відкритому мікрофоні". Далі комік почав виступати у складі різних гуртів та як учасник гумористичного проекту.
Якийсь час жив у Білорусі та брав участь у мітингах проти фальсифікованих виборів Олександра Лукашенка. У лютому 2020 року повернувся до України та організовував стендап-концерти у різних містах країни.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Андрій поїхав за дозволом Мінкульту до Ірландії, а згодом до Туреччини.
Андрій Щегель (фото: facebook.com/a.shchegel)
Нагадаємо, що на тлі конфлікту зі стендап коміком Щегелем у міністерстві культури та інформаційної політики України анонсували посилення правил виїзду чоловіків-артистів із країни під час воєнного стану.