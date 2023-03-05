Скандальна блогерка Манекен почала вибачатися: чітко сказала, чий Крим

Ксюша Манекен, українська блогерка, яка потрапила у скандал і зазнала хейту через орден від ГУР, раптово почала просити вибачення і чітко сказала, чий Крим. Як вона стверджує, була "не обізнана та не залучена".

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Манекен визнала, що була не права

Ксюша Манекен (справжнє ім'я - Оксана Волощук) попросила вибачення перед усіма українцями за свої старі висловлювання з приводу Криму.

"Якою б сильною я не була зовні - всередині я вразлива. Я людина. Людям властиво помилятися. І зараз я хочу визнати свою помилку. Зараз я хочу попросити вибачення перед кожним українцем, чиї почуття я зачепила. Обличчя нашого ворога лишається незмінним, і я прошу кожного з вас не шукати його у моїй особистості", - звернулася блогерка до українців.

Також вона спробувала виправдатися за свої старі слова про Крим і визнала, що була раніше не права.

"Моя сила завжди полягала в неухильності від своєї позиції, але зараз я хочу публічно визнати, що багато років тому була не права щодо своєї думки щодо Криму. Не була обізнана і не залучена. Мені щиро шкода. Крим - це Україна", - додала Ксюша.

Скріншоти

Хто така Ксюша Манекен

Українська блогерка, як вона сама визнала раніше - екс-екскортниця. 3 березня вона разом з іншими блогерами побувала на зустрічі із радником голови Офісу президента Михайла Подоляка на Банковій. Компанію їй склали й інші блогери - Саша Бо, Євген Таллер, Настя Єлісєєва, Таня Парфільєва, Микита Добринін.

Після зустрічі в ОП Ксюша розмістила на своїй сторінці фото медалі від ГУР - "За сприяння військовій розвідці 2 ступені". Пізніше стало відомо, що нагороду Манекен дали не на зустрічі блогерів в ОП, а набагато раніше - восени 2022 року. За які заслуги - не вказується.

Реакція українців була вкрай негативною, тим більше, що Ксюша Манекен неодноразово потрапляла у скандали через свої висловлювання та позицію. Мало того, блогерка продовжує вести свій блог та спілкуватися - російською мовою. І заявила, що взагалі не планує переходити на українську.

Також спалахнув скандал через її висловлювання про Крим - Манекен планувала туди переїхати жити після окупації.

Скріншот

А 4 березня Ксюшу внесли до бази "Миротворець" - за спроби легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками, заперечення російської агресії, участь в антиукраїнських пропагандистських заходах країни-агресора Росії, маніпуляцію суспільно значущою інформацією.